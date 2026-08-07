Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezlerinde eğitim alan öğrenciler, 2026 Liselere Geçiş Sistemi (LGS) yerleştirme sonuçlarında önemli bir başarıya imza attı.

MERSİN (İGFA) - Mersin'de 10 ilçede hizmet veren 21 kurs merkezinden 328 öğrenci nitelikli liselere yerleşirken; Büyükşehir'in sunduğu ücretsiz eğitim, kaynak kitap ve yemek desteği, birebir etütler ve rehberlik hizmetleri başarıda önemli rol oynadı.

Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı'nın eğitimde fırsat eşitliğini güçlendirmek amacıyla hayata geçirdiği Eğitim ve Öğretimi Destekleme Kurs Merkezleri, öğrencilerin başarılarına katkı sunmaya devam ediyor.

LGS yerleştirme sonuçlarının açıklanmasının ardından Büyükşehir Belediyesi Kurs Merkezlerinde eğitim gören öğrencilerden 128'i Fen Lisesi, 200'ü ise diğer nitelikli liselere yerleşerek önemli bir başarı elde etti.

Akademik desteğin yanı sıra psikolojik danışmanlık, birebir etütler, deneme sınavları, yemek ikramı ve sosyal etkinliklerle desteklenen öğrenciler, Büyükşehir sayesinde hayallerindeki liselere yerleşmenin mutluluğunu yaşadı.

ÇEVİKER: 'DESTEK OLDUĞUMUZ ÖĞRENCİLERİMİZİN BAŞARILI SONUÇLARIYLA GURURLANDIK '

Mersin Büyükşehir Belediyesi Eğitim Hizmetleri Şube Müdürlüğü Kurs Merkezi Koordinatörü olarak görev yapan Duygu Çeviker, LGS yerleştirme sonuçlarının kendileri için gurur verici olduğunu söyledi.

Kurs merkezlerinde öğrencilerin yalnızca akademik yönden değil, sosyal anlamda da desteklendiğini ifade eden Çeviker, 'Tüm kurs merkezlerimizde müfredata uygun konu anlatımları, birebir etütler ve haftalık deneme sınavlarıyla bu sürece hazırladığımız öğrencilerimizin, sosyal etkinliklerle de motivasyonlarını artırmaya çalıştık. Her ay yapılan veli ziyaretleriyle de velilerimizi bu sürece dahil ettik. Bu sayede veli, öğretmen, öğrenciden oluşan sacayağını bir arada tutarak başarılı sonuçlar elde ettik. Büyükşehir Belediyesi olarak, LGS hazırlığında destek olduğumuz öğrencilerimizin başarılı sonuçlarının haklı gururunu yaşıyoruz' diye konuştu.