İstanbul Moda açıklarında su almaya başlayan ve içinde 4 kişinin bulunduğu 10 metre boyundaki tekne, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü ekiplerinin hızlı müdahalesiyle güvenli şekilde Kalamış Marina'ya çekildi.

İSTANBUL (İGFA) - İstanbul Moda açıklarında su almaya başlayan 10 metre uzunluğundaki teknede bulunan 4 kişi, Kıyı Emniyeti Genel Müdürlüğü (KEGM) ekiplerinin müdahalesiyle kurtarıldı.

KEGM'den yapılan açıklamaya göre, ihbar üzerine bölgeye sevk edilen KEGM-4 Hızlı Tahlisiye (Can Kurtarma) Botu, su alan tekneyi yedekleyerek güvenli şekilde Kalamış Marina'ya ulaştırdı.

Olayda herhangi bir can kaybı ya da yaralanma yaşanmazken, tekne emniyetli şekilde marinaya alınarak olası bir tehlikenin önüne geçildi.