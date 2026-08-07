Kocaeli Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesi iş birliğinde hayata geçirilen Dilovası Kent Meydanı Projesi'nde çalışmalar aralıksız devam ediyor. İlçeye modern kent meydanı ve sosyal yaşam alanı kazandıracak projede imalatlar, planlanan takvim doğrultusunda hız kesmeden ilerliyor.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kentin dört bir yanında yaşam kalitesini artıracak yatırımlarını sürdürürken, Dilovası'nın çehresini değiştirecek önemli projelerden biri olan Kent Meydanı'nda da çalışmalarını yoğun şekilde sürdürüyor.

Büyükşehir Belediyesi ile Dilovası Belediyesi iş birliğinde yürütülen projede son olarak bodrum kat tabliye betonu tamamlanırken, yardımcı merdiven yapılarında ise zemin kat seviyesine ulaşıldı. İmaltın her aşaması, planlanan program doğrultusunda hızla ilerliyor.

Dilovası Kent Meydanı Projesi, ilçeye yalnızca yeni bir meydan değil, aynı zamanda vatandaşların sosyal, kültürel ve sanatsal faaliyetlerini gerçekleştirebileceği modern bir yaşam merkezi de kazandıracak. Toplam 2 bin 400 metrekare alan üzerine inşa edilen projenin kullanım alanı 7 bin 197 metrekare olacak. İki bodrum kat ve zemin kattan oluşacak yapı, tamamlandığında Dilovası sakinlerinin yeni buluşma noktası haline gelecek.

HER MEYDAN BİR YAŞAM ALANINA DÖNÜŞÜYOR

Dilovası Kent Meydanı'nın zemin katında açık teras alanı yer alacak. Birinci bodrum katta fuaye alanı, kafeterya ve teras, aile çocuk merkezi, küçük yaş gruplarına yönelik oyun ve etkinlik alanları, bowling salonu, e-spor salonu, iki sinema salonu, sinema fuayesi ve toplantı odaları bulunacak. İkinci bodrum katta ise 50 araç kapasiteli kapalı otopark, özel bireyler için ayrılmış alanlar ile mekanik ve enerji odaları yer alacak.