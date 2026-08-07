Düzce'nin Yığılca ilçesinde geçtiğimiz yıl düzenlenen bir organizasyonun ardından başlayan tartışmalar sürüyor. Sarıkaya Köyü'nün ardından Kırık Köyü de, Belediye Başkanı Selami Savaş'a tepki göstererek belediye organizasyonlarına katılmayacağını duyurdu.

Sefer DEMİR / DÜZCE (İGFA) - Düzce'nin Yığılca ilçesinde, geçtiğimiz yıl düzenlenen bir organizasyon sonrasında yaşanan tartışmaların yankıları devam ediyor.

Daha önce Sarıkaya Köyü sakinlerinin Yığılca Belediye Başkanı Selami Savaş'a yönelik tepkilerinin ardından bu kez Kırık Köyü de benzer bir karar aldı.

Kırık Köyü Muhtarı Osman Durmaz, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, köy halkı olarak bundan sonraki belediye organizasyonlarında yer almayacaklarını ve Belediye Başkanı Selami Savaş'a kapılarını kapatma kararı aldıklarını duyurdu. Muhtar Durmaz, açıklamasında mücadelelerinin herhangi bir kişiyle değil, Yığılca'nın itibarını ve onurunu korumaya yönelik olduğunu belirterek, 'Bizim tek derdimiz, Yığılca'mıza edilen ağza alınmayacak sözlere ve küfürlere karşı sessiz kalmamak, ilçemizin onurunu ve itibarını savunmaktı. Biz Yığılca'nın yanında durduk, değerlerine sahip çıktık. Ancak ne yazık ki aynı desteği göremedik.' ifadelerini kullandı.

Hiçbir makamın Yığılca'nın şeref ve itibarından daha önemli olmadığını vurgulayan Durmaz, süreç boyunca kendilerini dinleme gereği duyulmadığını belirterek, en başından beri yaptıkları 'Yığılca'ya köylerimizi küstürmeyin' çağrısının bugün yaşanan gelişmelerle haklı çıktığını savundu. Kırık Köyü olarak alınan karar doğrultusunda belediye tarafından düzenlenecek hiçbir organizasyona katılmayacaklarını açıklayan Durmaz, 'Bizim için konu burada kapanmıştır.' sözleriyle açıklamasını tamamladı.