İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU ekipleri, Körfez'e ulaşan kirliliği azaltmak için Manda ve Bostanlı derelerinde kapsamlı temizlik yaptı. Çalışmalar planlanandan erken tamamlanırken, yaz boyunca dere temizliği sürecek.

İZMİR (İGFA) - İzmir Büyükşehir Belediyesi İZSU Genel Müdürlüğü, İzmir Körfezi'nin ekolojik iyileşmesine katkı sağlamak, yaz aylarında koku oluşumunu önlemek ve denize taşınan kirlilik yükünü azaltmak amacıyla dere yataklarında yürüttüğü temizlik çalışmalarına hız kesmeden devam ediyor.

Kent merkezindeki derelerde belirlenen program doğrultusunda çalışan ekipler, Meles ve Arap derelerinin ardından Karşıyaka'daki Bostanlı Deresi ile Bornova ve Bayraklı ilçeleri sınırında bulunan Manda Deresi'nde yürüttükleri kapsamlı temizlik ve tarama çalışmalarını da tamamladı.

Mayıs ve haziran aylarında Bostanlı Deresi'nde yapılan tarama ve temizlik çalışmalarının ardından temmuz ayında Manda Deresi'nde yoğun bir çalışma yürütüldü. 42 kişilik İZSU ekibi, 12 iş makinesi ve 15 kamyon ile 7 gün 24 saat görev yaptı. Dere yatağında biriken dip çamuru ve katı atıklar temizlenirken, su akışının sağlıklı şekilde devam etmesi için dere kesitleri de iyileştirildi.

2. Sanayi Sitesi, 3. Sanayi Sitesi ve Adalet Mahallesi kesimlerinde dere yatağında biriken dip çamuru ile çeşitli atıklar temizlenerek Körfez'e ulaşan kirliliğin azaltılması hedeflendi. Üç haftada tamamlanması planlanan temizlik çalışmaları, ekiplerin yoğun ve koordineli çalışması sayesinde yaklaşık 15 gün içinde bitirildi. Yürütülen çalışmalar sayesinde kötü koku oluşumu azaltılırken, Körfez'e taşınan kirlilik yükünün de önüne geçilmesine katkı sağlandı. Yaz boyunca dere temizliklerinin programlı bir şekilde süreceği belirtildi.