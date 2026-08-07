ABD'nin California eyaletinde 2023 yılında silahlı saldırıda hayatını kaybeden Türk vatandaşı Sebahattin Çiftçi'nin eşi Dilber Çiftçi, cinayet zanlısının tutuklanmasına rağmen iki yılı aşkın süredir hem hukuki hem de maddi haklarına ulaşamadıklarını belirterek yetkililerden destek istedi.

Özlem Özgüt Yörekli - abdpost / ABD (İGFA) - ABD'nin California eyaletine bağlı Oakland kentinde 2023 yılında silahlı saldırı sonucu yaşamını yitiren Türk vatandaşı Sebahattin Çiftçi'nin ölümüyle ilgili süreçte ailenin mağduriyetinin sürdüğü öne sürüldü. Sebahattin Çiftçi'nin eşi Dilber Çiftçi, yaptığı açıklamada cinayet zanlısının tutuklanmış olmasına rağmen adalet sürecinin kendileri açısından tamamlanmadığını söyledi. Çiftçi, eşinin ölümünün ardından ne tazminat alabildiklerini ne de ABD'de bulunan banka hesabındaki paraya erişebildiklerini ifade etti.

Eşine ait otomobil, kişisel eşyalar ve cep telefonunun da Amerika'da kaldığını belirten Dilber Çiftçi, yaşadıkları süreçte yeterli destek göremediklerini savunarak, 'Eşimin banka hesabındaki paramıza ulaşamıyorum. Arabamız, kişisel eşyaları, telefonu... Her şeyi Amerika'da kaldı. Kimse bize yardımcı olmadı.' dedi.

Eşinin ailesine daha iyi bir gelecek sunabilmek amacıyla ABD'ye gittiğini anlatan Çiftçi, Sebahattin Çiftçi'nin bulunduğu yerleri sürekli kendisiyle paylaştığını belirterek, 'Suçsuz yere öldürüldü. Şimdi hem eşimi kaybettim hem de hakkımız olan hiçbir şeye ulaşamıyoruz.' ifadelerini kullandı.

Sebahattin Çiftçi'nin öldürülmesi, aynı dönemde Oakland'da silahlı saldırıda yaşamını yitiren bir diğer Türk vatandaşı Emre Bozkurt'un ölümüyle birlikte kamuoyunda geniş yankı uyandırmıştı. İki olay arasındaki benzerlikler ve iki ismin birbirini tanıyor olması, cinayetlerin uzun süre gündemde kalmasına neden olmuştu. Dilber Çiftçi, tek taleplerinin maddi kazanç elde etmek değil, eşinden geriye kalan yasal haklara ulaşabilmek olduğunu belirterek, tazminat sürecinin sonuçlandırılmasını ve Sebahattin Çiftçi'nin ABD'deki banka hesabında bulunan paranın aileye teslim edilmesini istedi.