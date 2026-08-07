Bursa'da Nilüfer Belediyesi, 2026 yılında ihale süreçleri tamamlanan park projelerinde çalışmaları hızlandırdı. Yıl sonuna kadar 7 ayrı mahallede tamamlanacak projelerle kente yaklaşık 24 bin metrekarelik yeni park alanı kazandırılacak.

BURSA (İGFA) - Nilüfer Belediyesi, ilçe genelinde kişi başına düşen yeşil alan miktarını artırmak ve vatandaşlara yeni yaşam alanları sunmak amacıyla yürüttüğü park çalışmalarını sürdürüyor. 2026 yılı yatırım programı kapsamında ihaleleri tamamlanan projelerde saha uygulamalarına hız verildi.

Çalışmalar kapsamında 30 Ağustos Zafer, Dumlupınar, Kayapa ve Esentepe mahallelerindeki düzenlemelerde son aşamaya gelinirken; Akçalar, Yolçatı ve Demirci mahallelerindeki parklarda da imalatlar kısa sürede başlayacak. Toplam 23 bin 991 metrekarelik alanda hayata geçirilen projelerin tamamlanmasıyla birlikte Nilüfer, 13 bin metrekarelik net yeşil alan kazanacak. 7'den 70'e her yaş grubunun ihtiyaçları dikkate alınarak kurgulanan parklarda; yeni nesil çocuk oyun grupları, dinlenme ve oturma alanları, koşu parkurları ile sosyal donatı alanları yer alacak.

Projeler arasında Esentepe Mahallesi'ne yapılacak olan 'Şehitler Parkı' da yer alıyor. Parkın, 30 Ağustos Zafer Bayramı'nda açılması planlanıyor.

Kentin yaşam kalitesini yükseltecek adımları planlı şekilde attıklarını belirten Nilüfer Belediye Başkanı Şadi Özdemir, 'Nilüfer'i daha yeşil, daha nefes alan ve her yaştan hemşehrimizin huzurla vakit geçirebileceği bir kent haline getirmek ana önceliklerimizden. Yıl sonuna kadar 7 ayrı mahallemizde tamamlayacağımız bu parklar, mahalle sakinlerimizin gündelik yaşamına ve sosyal ilişkilerine dokunacak. Çocuklarımızın güvenle oynayabileceği, spor yapmak isteyenlerin rahatça faydalanabileceği, yaşlılarımızın dinlenebileceği nitelikli alanlar kurguluyoruz. 13 bin metrekarelik yeşil alanı kentimize kazandırırken, komşularımızın bir araya geleceği sağlıklı buluşma noktaları inşa ediyoruz. Çalışmalarımızı planlanan takvim doğrultusunda tamamlayarak tüm alanları yıl bitmeden halkımızın hizmetine sunacağız' dedi.