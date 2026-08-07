Bursa'da Osmangazi Belediyesi'nin yaz sezonu boyunca düzenlediği mahalle şenlikleri, vatandaşlara unutulmaz yaz akşamları yaşatmaya devam ediyor.

BURSA (İGFA) - Osmangazi Belediyesi, ilçe sakinlerinin yaz akşamlarını keyifli ve dolu dolu geçirebilmeleri amacıyla düzenlediği 'Osmangazi'de Yaz Mahalle Şenlikleri' kapsamında eğlenceyi mahallelere taşımayı sürdürüyor.

Osmangazi'nin farklı mahallelerinde gerçekleştirilen etkinliklerin son durağı Yeni Karaman Mahallesi oldu. Ziraat Parkı'nda düzenlenen şenlikte, Osmangazi Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü bünyesinde görev yapan temizlik çalışanlarından oluşan Temiz Orkestra, seslendirdiği birbirinden özel eserlerle vatandaşlara unutulmaz bir konser verdi. Etkinlik alanında kurulan oyun parkurlarında çocuklar doyasıya eğlenirken, aileler de yaz akşamının tadını çıkardı. Yeni Karaman Mahallesi sakinlerinin yoğun ilgi gösterdiği şenlikte vatandaşlar, sevilen şarkılara hep bir ağızdan eşlik ederek müziğin ve eğlencenin keyfini yaşadı.

Mahallelerinde düzenlenen şenliklerin büyük mutluluk oluşturduğunu ifade eden Yeni Karaman Mahallesi Muhtarı Seyfi Yurtaçan, 'Mahallemizde Osmangazi Belediyesi tarafından bu yaz ikinci kez etkinlik alanı kuruldu. İlk olarak yazlık sinema gösterimi gerçekleştirildi, bugün de mahalle şenliği düzenleniyor. Osmangazi Belediye Başkanımız Erkan Aydın'ın mahallemize bu desteği vermesi çok önemli, kendisine çok teşekkür ediyoruz. Vatandaşlarımız da bu tür sosyal ve kültürel etkinliklerden çok memnun, onlar da başkanımıza çok teşekkür ediyorlar.' şeklinde konuştu.

Eğlence dolu bir akşam yaşadıklarını söyleyen çocuklar da, kendileri için düzenlenen etkinlikten büyük mutluluk duyduklarını ifade ederek Osmangazi Belediyesi'ne teşekkür etti.