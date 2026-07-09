Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın düzenlediği klasik müzik dinletileri, kentin farklı noktalarında sanatseverlerle buluştu.

MERSİN (İGFA) - Mersin Büyükşehir Belediyesi Kültür, Sanat ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde hizmet veren Kent Orkestrası tarafından düzenlenen 'Klasik Müzik Dinletileri', sanatseverlerin yoğun ilgisiyle gerçekleştirildi.

Kentin farklı noktalarında düzenlenen etkinliklerde vatandaşlar, klasik müziğin seçkin eserleriyle buluştu.

MERSİN'DE SANATIN RİTMİ KLASİK MÜZİKLE ATTI

Etkinlikler; Forum AVM, Mersin Marina, Sayapark AVM ve Palmcity AVM'de düzenlenirken, Mersin Büyükşehir Belediyesi Kent Orkestrası'nın seslendirdiği eserler dinleyicilerden büyük beğeni topladı.

Alışveriş merkezlerinde gerçekleştirilen dinletiler, günlük yaşamın içinde sanata yer açarak yurttaşlara keyifli anlar yaşattı. Trio, quartet, şan ve piyano gibi müzik dinletileri, sosyal yaşam merkezlerinde yurttaşlarla buluşturuldu ve Büyükşehir, sanatı erişilebilir kılmak adına yaptığı bu etkinliklerle Mersinlilerin takdirini topladı.

SANAT, MÜZİK VE KEYİF DOLU BİR AKŞAM GEÇİRMEK İSTEYENLERİN ADRESİ; 'KLASİK MÜZİK DİNLETİLERİ' OLDU

Mersin Büyükşehir, kültür ve sanatın toplumun her kesimine ulaşmasını amaçlayan etkinlikleri ile her yaştan müzikseveri bir araya getirirken, klasik müziğin daha geniş kitlelere ulaşmasına da katkı sunuyor.

Katılımcılar, ücretsiz olarak düzenlenen dinletiler sayesinde kaliteli bir sanat etkinliğini deneyimleme fırsatı buluyor. Büyükşehir, yıl boyunca gerçekleştirdiği kültür ve sanat organizasyonlarıyla kentin sosyal ve kültürel yaşamını zenginleştirmeye devam ederken, bu tür etkinliklerle de sanatın birleştirici gücünü yurttaşlara hissettirmeyi sürdürüyor.

YAZ BOYUNCA MERSİN'İ MÜZİĞİN RİTMİ SARACAK

Kent Orkestrası Küçük Oda Orkestrası Sorumlusu Sonat Türkoğlu, Kent Orkestrası'nın sezon boyunca gerçekleştirdiği geniş kapsamlı konser programıyla sanatseverleri önemli eserler ve değerli sanatçılarla buluşturduğunu belirtti.

Yaz döneminde de etkinliklere ara vermeyeceklerini ifade eden Türkoğlu, yeni sezon öncesinde vatandaşlarla daha samimi bir bağ kurabilmek amacıyla kentin farklı noktalarında dinletiler düzenleyeceklerini söyledi.

Bu dinletilerin ilk adımını attıklarını kaydeden Türkoğlu, hafta içinde kentin çeşitli noktalarında sürpriz performanslarla Mersinlilerin karşısına çıkacaklarını dile getirdi.