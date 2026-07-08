Basın İlan Kurumu Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Bursa'da düzenlenen bölge istişare toplantısında yerel basına verilen destekleri, dijital dönüşüm çalışmalarını ve sektöre yönelik yeni projeleri değerlendirdi.

BURSA (İGFA) - Basın İlan Kurumu (BİK) Genel Müdürü Abdulkadir Çay, Bursa, Balıkesir, Bilecik, Eskişehir, Kütahya ve Yalova'dan süreli yayın temsilcilerinin katılımıyla düzenlenen istişare toplantısında basın sektörünün gündemindeki konuları ele aldı. Genel Müdür Çay'a Bursa ziyaretinde Genel Müdür Yardımcısı İbrahim Delibaş, Kurumsal İletişim Müdürü Emre Tosun, Destek Hizmetleri Müdürü Füsun Diktaş, Bilgi Teknolojileri Müdürü Muhammed Turan ile Bursa Bölge Müdürü Gökhan Eren eşlik etti.

Toplantıda dijital dönüşüm süreci, Kurumun mali destekleri, eğitim faaliyetleri, denetim sistemi ve kurumsal iş birlikleri masaya yatırılırken, Çay bölgenin güçlü bir basın geleneğine sahip olduğunu belirterek yerel medyanın kamuoyunun doğru ve hızlı bilgilendirilmesindeki kritik rolüne dikkat çekti.

'2025'TE 526 MİLYON LİRANIN ÜZERİNDE DESTEK VERDİK'

Bölge basınına sağlanan mali desteklere ilişkin bilgi veren Çay, 2025 yılında Bursa Bölge Müdürlüğü görev alanındaki gazete ve internet haber sitelerine 526 milyon liranın üzerinde destek sağlandığını açıkladı. 2026 yılı hedeflerinin bu rakamın üzerine çıkmak olduğunu ifade eden Çay, yılın ilk döneminde destek tutarının 328 milyon liraya ulaştığını, yıl sonunda yeniden değerleme ve enflasyon oranları dikkate alınarak geçen yılın üzerine çıkılmasının hedeflendiğini söyledi.

İŞKUR İŞ BİRLİĞİYLE İSTİHDAM DESTEĞİ

Çay, basın sektörünün nitelikli personel ihtiyacını karşılamak amacıyla İŞKUR ile imzalanan 'Aktif İşgücü Hizmetleri İş Birliği Protokolü' kapsamında işbaşı eğitim programları, mesleki eğitim kursları ve çalışanlara yönelik gelişim programlarının hayata geçirileceğini belirtti. Basın sektörüne yönelik eğitim çalışmalarının sürdüğünü kaydeden Çay, internet haber siteleri için hazırlanan ihtiyaç analizi doğrultusunda eğitim planlamalarının sektör temsilcilerinin taleplerine göre şekillendirileceğini ifade etti.

Dijital dönüşüm kapsamında BİK Analitik sisteminin ikinci versiyonunun devreye alındığını açıklayan Çay, denetim süreçlerinde rehberlik anlayışını esas alan yeni bir döneme geçildiğini belirterek, denetimlerin dijital ortamda daha etkin ve kolay yürütülmesinin hedeflendiğini söyledi.

STAJ ÇAĞRISI VE 15 TEMMUZ ÇALIŞMALARI

Üniversitelerle yapılan iş birlikleri kapsamında bu yıl 60'ın üzerinde öğrenciye staj imkânı sağlandığını aktaran Çay, basın kuruluşlarına da genç gazetecilerin yetişmesine katkı sunmaları için staj olanaklarını artırma çağrısında bulundu.

Toplantıda ayrıca, 15 Temmuz Demokrasi ve Millî Birlik Günü'nün 10'uncu yılı kapsamında yürütülen '15 Temmuz Manşetleri Gazetecilik Hafızası Atölyesi' çalışmaları hakkında da bilgi verildi. Öğrencilerin hazırladığı çalışmaların, 15 Temmuz'da Türkiye Büyük Millet Meclisi'nde açılacak sergide kamuoyuyla buluşturulacağı belirtildi. İstişare toplantısı, süreli yayın temsilcilerinin görüş ve önerilerinin alınmasının ardından sona erdi.