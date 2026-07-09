İstanbul Maltepe Belediyesi tarafından yaz etkinlikleri kapsamında düzenlenen açık hava konserleri, bu kez 90'lı yılların unutulmaz şarkılarıyla ilçe sakinlerini bir araya getirdi.

İSTANBUL (İGFA) - İzmir Altıntepe Mahallesi Şehit Anneleri Parkı'nda sahne alan Maltepe Belediyesi Kent Orkestrası, yüzlerce müziksevere nostalji dolu bir yaz akşamı yaşattı.

Konserde, 90'lı yıllara damga vuran Türkçe pop ve rock eserleri seslendirildi. Şarkılara hep bir ağızdan eşlik eden vatandaşlar, parkı doldurarak müziğin ve yaz akşamının keyfini çıkardı.

Etkinlik boyunca renkli görüntüler oluşurken, farklı yaş gruplarından katılımcılar geçmişin sevilen parçalarıyla unutulmaz anlar yaşadı.

Açık havada düzenlenen ücretsiz konser, mahalle kültürünü güçlendiren ve komşuluk ilişkilerini destekleyen sosyal bir buluşmaya da dönüştü. Aileleriyle birlikte etkinliğe katılan vatandaşlar, hem müzik dinledi hem de yaz akşamını park atmosferinde değerlendirme fırsatı buldu.

Maltepe Belediyesi yetkilileri, ilçenin farklı mahallelerinde kültür ve sanat etkinliklerini sürdürmeye devam edeceklerini belirterek, yaz boyunca düzenlenecek konser ve etkinliklerle Maltepelileri bir araya getirmeyi hedeflediklerini ifade etti.

'Maltepede Yaşam Var' anlayışıyla sürdürülen etkinlikler kapsamında gerçekleştirilen konser, katılımcılardan yoğun ilgi görürken, yaz akşamlarına müzik ve nostalji dolu anlar kazandırdı.