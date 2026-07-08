Manisa Büyükşehir Belediyesi, toplu ulaşımda hizmet kalitesini artırmaya yönelik yatırımlarını sürdürüyor. Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu, MANULAŞ bünyesine kazandırılan 15 adet 12 metrelik yeni otobüsü, HABAŞ Otomotiv'in Manisa Organize Sanayi Bölgesi'ndeki fabrikasında inceledi.

MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediye Başkanı Besim Dutlulu'nun gerçekleştirdiği inceleme ziyaretine Genel Sekreter Burak Deste, Genel Sekreter Yardımcısı Ulaş Aydın, Ulaşım Dairesi Başkanı Hüseyin Üstün ve MANULAŞ Yönetim Kurulu Başkanı Engin Ermiş de katıldı. Heyet, araçların teknik özellikleri ve donanımları hakkında yetkililerden bilgi aldı. Başkan Besim Dutlulu ile beraberindeki heyet, HABAŞ Otomotiv Genel Müdürü Hüseyin Urkun'un eşliğinde MANULAŞ bünyesine kazandırılan yeni otobüsleri inceleyerek araçların teknik özellikleri ve donanımı hakkında bilgi aldı.

Başkan Besim Dutlulu, Manisa'nın ulaşım altyapısını güçlendirmek amacıyla yatırımları sürdürdüklerini belirterek, 'Manisa'ya yakışan, konforlu ve modern ulaşım için toplu ulaşım filomuzu güçlendiriyoruz. Yeni araçlarımız, yakın zamanda hizmete alacağımız Cider Yolu hattı ile diğer yoğun hatlarımızda vatandaşlarımızın hizmetinde olacak. Şehrimizin her noktasına kesintisiz ve rahat ulaşım sağlamak için yatırımlarımızı sürdüreceğiz. Manisa'mıza hayırlı uğurlu olsun.' dedi.



Yakın zamanda hizmete alınacak Cider Yolu hattında görev yapacak yeni otobüsler, ihtiyaç duyulan diğer yoğun hatlarda da kullanılacak. Böylece hem toplu ulaşım kapasitesi artırılacak hem de vatandaşlara daha güvenli, konforlu ve kaliteli ulaşım hizmeti sunulacak.