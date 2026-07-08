38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında düzenlenen nokta gösterileri, Bursa'nın dört bir yanında festival coşkusunu zirveye taşıdı.

BURSA (İGFA) - 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması kapsamında düzenlenen nokta gösterileri, Bursa'nın dört bir yanında festival coşkusunu zirveye taşıdı. Osmangazi Hanlar Bölgesi, Yıldırım Belediye Meydanı ve Nilüfer Podyum Park'ta sahne alan yerli ve yabancı halk dansları ekipleri, renkli kostümleri ve etkileyici performanslarıyla Bursalılara adeta görsel bir şölen sundu.

Bursa Büyükşehir Belediyesi öncülüğünde, Bursa Kültür Sanat ve Turizm Vakfı (BKSTV) tarafından düzenlenen yarışma kapsamında dünyanın farklı coğrafyalarından gelen ekipler, Bursa'nın en hareketli noktalarında kültürlerini dansın evrensel diliyle buluşturdu. Vatandaşlar, gösterileri ilgiyle takip ederken, alkışlar ve cep telefonlarıyla kaydedilen görüntüler festival coşkusunu şehrin her bir köşesine taşıdı.

Nilüfer Podyum Park'ta; Cezayir, Güney Kore, Bursa Olympos Halk Oyunları Spor Kulübü, Koza Kültür Sanat ve Spor Kulübü ile Bursa'da Flamenko Var Topluluğu sahne alırken; Yıldırım Belediye Meydanı'nda; Gürcistan, HOTEAD Bursa, BÇMG Derneği Nova Kültür Sanat Topluluğu, Meksika ve Macaristan ekipleri izleyenlerden tam not aldı.

TARİHİ ATMOSFER DANSLA BULUŞTU

Halk dansları gösterilerinin duraklarından biri olan Hanlar Bölgesi ise, tarihi atmosferiyle dansın buluştuğu özel anlara ev sahipliği yaptı. İran, Bulgaristan, Bursa Tatarları Kılıç Kalkan Halk Oyunları Derneği, Zafer Halk Oyunları Derneği, Moldova ve Rusya ekipleri sergiledikleri gösterilerle büyük alkış topladı.

Bursalı sanatseverler bir yandan, kentin farklı noktalarında gerçekleştirilen gösterilerle dünyanın farklı kültürlerini yakından tanıma fırsatı bulurken, diğer yandan da Bursalı halk oyunları topluluklarının danslarını izleme imkanı yakaladı. Yaklaşık 700 yabancı dansçı ile Bursalı yerel halk oyunları toplulukları, şehri adeta uluslararası bir açık hava sahnesine dönüştürdü.

12 Temmuz'a kadar sürecek olan 38. Uluslararası Altın Karagöz Halk Dansları Yarışması; Kültürpark Açık Hava Tiyatrosu'ndaki yarışma programının yanı sıra Bursa'nın farklı meydan ve yaşam alanlarında düzenlenecek gösterilerle de kültür, dostluk ve kardeşlik mesajlarını, dansın evrensel diliyle, Bursalılarla buluşturmaya devam edecek.