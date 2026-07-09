Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sokak hayvanlarının sağlıklı, güvenli ve huzurlu bir yaşam sürmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirilen Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'nde incelemelerde bulundu.

KAYSERİ (İGFA) - 25 bin metrekarelik alanda hizmet veren tesiste hem doğal yaşam alanlarının hem de modern bakım ünitelerinin bulunduğunu belirten Kayseri Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, 'Küçük dostlarımıza doğal yaşamla birlikte beş yıldızlı otel konforunda bir yaşam alanı sunuyoruz.' dedi.

Erkilet Generalemir Mahallesi'ndeki Kocasinan Belediyesi tarafından yapımı tamamlanan Hayvan Bakımevi ve Rehabilitasyon Merkezi'ni gezen Başkan Çolakbayrakdar, tesiste yürütülen çalışmalar hakkında bilgi aldı. Sokak hayvanlarının yaşam standartlarını yükseltmek için her ayrıntının titizlikle planlandığını ifade eden Başkan Çolakbayrakdar, merkezin yalnızca bir barınak değil, aynı zamanda tedavi, rehabilitasyon ve doğal yaşam alanlarını bünyesinde barındıran örnek bir tesis olduğunu vurguladı.

Tesiste Kocasinan bölgesinden toplanan sokak hayvanlarının bakım, beslenme, tedavi ve rehabilitasyon süreçlerinin modern şartlarda yürütüldüğüne dikkati çeken Başkan Çolakbayrakdar, 'Kocasinan bölgemizden toplanan sokak hayvanlarının tamamını burada misafir ediyoruz. Küçük dostlarımızın bakımından beslenmesine, tedavisinden rehabilitasyonuna kadar tüm ihtiyaçları bu merkezimizde eksiksiz şekilde karşılanıyor.Bunun yanında klinik hizmetleri, ameliyathane, tedavi odaları, karantina bölümleri ve rehabilitasyon alanlarıyla her türlü sağlık hizmetini verebilecek güçlü bir altyapıyı tesisimize kazandırdık. Merkezimize gelen hayvanlarımız ilk olarak karantina alanlarında kontrol altına alınıyor. Daha sonra sağlık durumlarına, yaşlarına ve özelliklerine göre farklı yaşam alanlarına yerleştiriliyor. Tedavi gören hayvanlarımız için ise özel karantina ve bakım odaları oluşturduk. Kısacası, her ayrıntısını titizlikle planladığımız bu tesisimiz, Kocasinan'da sokak hayvanlarına güvenli, sağlıklı ve huzurlu bir yaşam sunuyor' ifadelerine yer verdi.