Kayseri Talas Belediyesi her yaz olduğu gibi bu yaz da çocuklar için eğitici ve öğretici bir program hazırladı.

KAYSERİ (İGFA) - Gezici Kütüphane'nin Kayseri Talas'ın kırsal mahallelerine yaptığı yolculukla başlayan organizasyon kapsamında çocuklar hem kitap okuyor hem de geleneksel çocuk oyunları ile eğleniyor. Kuruköprü'de başlayan organizasyon Ağustos ayı sonuna kadar Talas'ın diğer kırsal mahallerinde çocuklarla buluşmaya devam edecek.

Kitap okuma etkinliğinin yanı sıra birbirinden eğlenceli farklı aktivitelerin de yapıldığı uygulamada geleneksel sokak oyunlarından müzikli drama yarışmalarına, kukla gösterilerinden boyama etkinliğine, halat çekme ve çuval yarışından koltuk kapmacaya kadara pek çok eğlenceli aktivite çocuklarla buluşuyor.