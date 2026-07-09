İzmir'de Bornova Belediyesi'nin düzenli olarak gerçekleştirdiği Bölgesel Muhtarlar Toplantıları kapsamında Çamdibi bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelindi.

İZMİR (İGFA) - İzmir Bornova Belediyesi'nin her ay düzenli olarak gerçekleştirdiği Bölgesel Muhtarlar Toplantıları kapsamında bu kez Çamdibi bölgesindeki mahalle muhtarlarıyla bir araya gelindi.

Mahallelerin ihtiyaçlarının yerinde değerlendirilmesini sağlayan toplantıda, tamamlanan çalışmalar gözden geçirilirken yeni talepler ve çözüm bekleyen konular da ilgili birimlerin katılımıyla ele alındı.

Uğur Mumcu Kültür ve Sanat Merkezi Çok Amaçlı Salonu'nda gerçekleştirilen toplantıya Egemenlik, Işıklar, Yeşilova, Çınar, Yıldırım Beyazıt, Barbaros, Gaziosmanpaşa, Rafetpaşa ve Karacaoğlan mahallelerinin muhtarları katıldı. Toplantıda ayrıca Bornova Belediyesi'nin temizlik işleri, fen işleri, park ve bahçeler ile zabıta müdürlükleri başta olmak üzere ilgili müdürlüklerin yöneticileri ve başkan yardımcıları da hazır bulundu.

Mahallelerden gelen talepler doğrultusunda bugüne kadar gerçekleştirilen çalışmalar tek tek değerlendirilirken, altyapı, yol ve kaldırım düzenlemeleri, park ve yeşil alanlar, temizlik hizmetleri, çevre düzenlemeleri ile günlük yaşamı doğrudan etkileyen konular hakkında kapsamlı görüş alışverişi yapıldı. Muhtarların aktardığı yeni talepler de ilgili müdürlükler tarafından not alınarak çözüm süreci planlandı.

SORUNLAR YERİNDE TESPİT EDİLİYOR, ÇÖZÜMLER HIZLA ÜRETİLİYOR

Bornova Belediyesi'nin düzenli olarak sürdürdüğü Bölgesel Muhtarlar Toplantıları; Merkez, Çamdibi, Pınarbaşı, Altındağ ve kırsal mahalleler olmak üzere her ay beş ayrı bölgede gerçekleştiriliyor. Böylece mahallelerin öncelikli ihtiyaçları doğrudan ilgili birimlerle değerlendirilirken, alınan kararların uygulanma süreci de yakından takip ediliyor. Bu sistem sayesinde belediye ile muhtarlar arasındaki koordinasyon güçlenirken, hizmetlerin daha hızlı ve etkin şekilde hayata geçirilmesi hedefleniyor.

BAŞKAN ÖMER EŞKİ: 'MAHALLELERİMİZİ BİRLİKTE YÖNETİYORUZ'

Bornova Belediye Başkanı Ömer Eşki, mahalle muhtarlarının yerel yönetimlerin en önemli çözüm ortakları olduğunu belirterek, 'Muhtarlarımız mahallelerimizin sesi, bizim de en önemli çalışma arkadaşlarımız. Bornova'nın her mahallesine eşit ve nitelikli hizmet ulaştırabilmek için düzenli olarak bir araya geliyor, talepleri doğrudan dinliyor ve ilgili birimlerimizle birlikte çözüm üretiyoruz. Katılımcı belediyecilik anlayışımız gereği mahallelerimizi birlikte yönetmeye, sorunları ortak akılla çözmeye devam edeceğiz.' diye konuştu.