Bilecik'in Pazaryeri ilçesi, tarım ve hayvancılık sektörünün geleceğine ışık tutan önemli bir buluşmaya ev sahipliği yaptı. Bursa-Bilecik-Yalova Hayvancılık Kooperatifleri Bölge Birliği Başkanı Nurettin Çakır, Bilecik Pazaryeri'nde üreticilerle bir araya gelerek sahadaki sorunları dinledi.

Pazaryeri Gündem / BİLECİK (İGFA) - Pazaryeri Tarımsal Kalkınma Kooperatifi Başkanı Erkan Karakaş ve kooperatif üyesi çiftçilerin katıldığı toplantıda, özellikle son dönemde hızla artan yem, mazot ve girdi maliyetleri masaya yatırıldı. Üreticiler, artan maliyetlerin sürdürülebilir üretimi zorlaştırdığına dikkat çekerek çözüm beklentilerini dile getirdi.

Başkan Çakır, çiftçilerin taleplerini tek tek not alırken, kooperatiflerin güçlendirilmesinin bu zorlu süreçte en önemli çıkış yollarından biri olduğunu vurguladı. Birlik ve dayanışma mesajı veren Çakır, üreticinin ayakta kalabilmesi için ortak hareket etmenin önemine dikkat çekti.

Toplantıda konuşan çiftçiler ise, özellikle küçük ve orta ölçekli üreticilerin desteklenmesi gerektiğini belirterek, 'Üretmek istiyoruz ancak maliyetler her geçen gün daha da ağırlaşıyor' diyerek yaşadıkları sıkıntıları açık bir şekilde ifade etti. Gerçekleştirilen buluşma, Pazaryeri'nde tarım ve hayvancılığın geleceği açısından önemli bir istişare zemini oluşturdu.