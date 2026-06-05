Kuruluşunun üçüncü yılında beşinci konserini veren Müzikle Terapi Topluluğu, Ahmed Adnan Saygun Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdiği gecede müzikseverlerden tam not aldı.

İSTANBUL (İGFA) - Farklı sektörlerde çalışan beyaz yakalı kadınlardan oluşan topluluk, iş yaşamındaki başarılarını sanatla buluşturarak sahnede etkileyici bir performansa imza attı.

Yurt içi ve yurt dışında uzun yıllar solist olarak sahne alan, İzmir'de 20 yılı aşkın süredir koro şefliği yapan ses sanatçısı ve müzik terapisti Gökçe Eriş yönetimindeki 21 koristten oluşan koro, Türk müziğinin sevilen eserlerini başarıyla yorumladı.

KADINLARIN İYİLEŞTİRİCİ GÜCÜ MÜZİĞE DÖNÜŞTÜ

Şef Gökçe Eriş, kadınların yaşamın her alanında olduğu gibi sanatta da dönüştürücü ve iyileştirici bir güce sahip olduğunu belirterek şunları söyledi: 'Topluluğumuzun üyeleri kurulduğumuz günden bu yana haftanın bir günü bir araya gelerek müziğin iyileştirici etkisinden yararlanıyor. Yoğun iş temposu içinde kadınların kendilerine ayırabilecekleri zaman oldukça sınırlı. Biz konser çalışmalarının yanı sıra; diksiyon eğitimleri, nefes egzersizleri ve perküsyon çalışmalarıyla kadınlarımızın kendilerini farklı alanlarda ifade etmelerine olanak sağlayan, sanat, dostluk ve dayanışma dolu bir ortam oluşturduk. Bugün sahnede gördüğünüz isimler, profesyonel iş hayatlarını sürdüren, sanata gönül vermiş ve müziği hobi edinmiş beyaz yakalı kadınlar'

ZENGİN BİR REPERTUVAR SUNULDU

Müziğin iyileştirici gücüne inanan kadınlardan oluşan topluluk, iki bölüm halinde gerçekleştirilen konserde koro ve solo performanslarıyla izleyicilere zengin bir repertuvar sundu.

Programın ilk bölümünde 'Sularda Akşamlar', 'Güneşin Battığı Yerde', 'Aşık Oldum Yavrucağım', 'Martılar Ah Eder' ve 'Çok Yaşa Sen Ayşe' gibi sevilen eserler seslendirilirken, ikinci bölüm renkli bir zeybek gösterisiyle başladı.