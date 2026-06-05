Edirne'nin Keşan ilçesinde eğitim öğretim yılının son günlerine yaklaşılırken, okullarda gelenekselleşen bahar şenlikleri, kermesler ve çocuk oyunları etkinlikleri büyük bir neşeyle ve geniş bir katılımla sürüyor. İlçenin köklü eğitim kurumlarından biri, çocukların doyasıya eğlendiği ve yardımlaşma duygusunun pekiştiği anlamlı bir organizasyona ev sahipliği yaptı.

Erdoğan DEMİR / EDİRNE (İGFA) - Keşan Raşit Efendi İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından organize edilen geleneksel yiyecek kermesi ve çocuk oyunları şenliği, okul bahçesinde önceki gün gerçekleştirildi. İlçe protokolünün ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği etkinlikte, çocuklar geleneksel oyunlarla eğlenirken, velilerin hazırladığı ikramlar kermese renk kattı.

Keşan'da okul-aile-toplum iş birliğinin en güzel örneklerinden biri Raşit Efendi İlkokulu'nda sergilendi. Okul Aile Birliği yönetiminin, öğrencilerin sosyalleşmesi ve okula katkı sağlanması amacıyla düzenlediği kermes ve çocuk oyunları şenliği, 09.00 - 12.30 saatleri arasında okul bahçesinde hayata geçirildi.

İLÇE PROTOKOLÜ VE SİYASİLER AKIN ETTİ

Büyük bir dayanışma ve neşe içinde geçen organizasyona ilçe protokolü adeta çıkarma yaptı. Etkinliğe Keşan Kaymakamı Aziz Mercan başta olmak üzere; siyasi partilerin ilçe başkanları ve yönetim kurulu üyeleri, sivil toplum kuruluşu (STK) başkanları, mahalle muhtarları, çevre okulların müdürleri, öğretmenler ve çok sayıda veli katılım sağladı. Kaymakam Aziz Mercan ve beraberindeki heyet, kermes stantlarını tek tek ziyaret ederek el emeği ürünleri hazırlayan velileri tebrik etti ve çocukların oyun alanlarındaki neşesine ortak oldu.

OKUL AİLE BİRLİĞİ'NDEN TÜM PAYDAŞLARA TEŞEKKÜR

Öğrencilerin dijital ekranlardan uzaklaşarak geleneksel çocuk oyunlarıyla baharın tadını çıkardığı, velilerin ise hazırladıkları birbirinden lezzetli yiyeceklerle sosyal dayanışmayı büyüttüğü şenlik tam not aldı.

Programın ardından Raşit Efendi İlkokulu Okul Aile Birliği tarafından yayımlanan teşekkür mesajında; 'Etkinliğimize katılarak bizleri onurlandıran başta İlçe Kaymakamımız Sayın Aziz Mercan olmak üzere, tüm siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcilerimize, muhtarlarımıza, kıymetli okul müdürlerimize ve bizleri hiçbir zaman yalnız bırakmayan velilerimize şükranlarımızı sunarız. Kermes ve çocuk oyunları şenliğimizde emeği geçen, alın teri döken tüm paydaşlarımıza canı gönülden teşekkür ederiz' ifadelerine yer verildi.