Konya Ticaret Odası (KTO) Karatay Üniversitesi, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliği ile rehber öğretmenlere ve psikolojik danışmanlara yönelik düzenlenen 'II. Meram PDR Günleri' programı gerçekleşti.

KONYA (İGFA) - KTO Karatay Üniversitesi, Meram İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliği ile düzenlenen 'II. Meram PDR Günleri' programına Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır, Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi Müdürü Latif Oğur, akademisyenler, rehber öğretmenler ve psikolojik danışmanlar katıldı. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı ile başlayan program, açılış konuşmaları ile devam etti.

Açılış konuşmasını yapan Meram İlçe Milli Eğitim Müdürü Erkan Yakışır; 'Geleceğimizin teminatı olan çocuklarımızın ve gençlerimizin akademik, sosyal ve duygusal gelişimlerinde rehber öğretmenlerimiz ile psikolojik danışmanlarımız çok önemli bir sorumluluk üstlenmektedir. Öğrencilerimizin doğru kararlar almalarına ve sağlıklı bireyler olarak yetişmelerine rehberlik eden siz değerli eğitimcilerimizin mesleki gelişimlerini desteklemek de bizler için büyük önem taşımaktadır.Hep birlikte bu milletin bize emaneti olan çocuklarımızı, gençlerimizi daha iyi, daha güzel ve verimli yarınlara hazırlayacağız. Bu anlayışla, KTO Karatay Üniversitesi ve Meram Rehberlik ve Araştırma Merkezi iş birliğinde gerçekleştirdiğimiz II. Meram PDR Günleri programının, alandaki güncel gelişmelerin paylaşılmasına, bilgi ve tecrübe alışverişinin güçlenmesine önemli katkılar sağlayacağına inanıyorum' şeklinde konuştu.

KTO Karatay Üniversitesi Öğrenci Dekanı Dr. Mehmet Özçelik; 'Biz eğitimi yalnızca akademik ya da teorik bilginin aktarılması olarak görmüyoruz. Köklerini Türk-İslam medeniyetinden alan anlayışımızda eğitim; akıl ile kalbi, bilgi ile ahlakı bir araya getiren bütüncül bir süreçtir. Bu noktada öğretmenlerimiz, ülkemizin geleceğini şekillendiren en önemli aktörler olarak büyük bir sorumluluk üstlenmektedir. Çocuklarımızın ve gençlerimizin hayatlarına yön veren, onların gelişim yolculuklarında rehberlik eden öğretmenlerimiz eğitim sistemimizin temel taşıdır.Biz de rehber öğretmenlerimizin mesleki gelişimlerini destekleyen, bilgi ve tecrübe paylaşımını artıran bu tür programları son derece kıymetli buluyor, eğitim camiamıza değerli katkılar sağlayacağına inanıyoruz' dedi.

Açılış konuşmalarının ardından başlayan II. Meram PDR Günleri Programı; Çocuk Gelişimi, Psikoloji, İlk ve Acil Yardım Bölümleri ve Hukuk Fakültesi akademisyenleri tarafından verilen eğitimler ile sona erdi.