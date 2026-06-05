Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, kurumsal hizmet kalitesini artırmak ve süreç yönetiminde standartlaşmayı sağlamak amacıyla 'Değer Zinciri Paylaşım Toplantısı' düzenledi. Kocaeli Kongre Merkezi'nde gerçekleştirilen toplantıda, müdürlüklerin çalışma yönetmelikleri doğrultusunda hazırlanan ve belediyenin tüm faaliyetlerini kapsayan 7 ana hizmet alanına ait süreç ağaçları ilgili müdürler ve şefler ile paylaşıldı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından interaktif şekilde yürütülen toplantıda yöneticiler, kendi birimlerine ait süreç şemaları üzerindeki ilk değerlendirmelerini paylaşırken, sistemin uygulanabilirliği ile resmi geri bildirim süreçlerine ilişkin görüşlerini de aktardı.

Toplantıda ayrıca süreçlerde yer alabilecek eksikliklerin, mevzuat değişikliklerinin ve birimler arası koordinasyon noktalarının tespit edilmesine yönelik değerlendirmeler yapıldı.

DEĞER ZİNCİRİ ÇALIŞMALARI SÜRECEK

Toplantı kapsamında alınacak geri bildirimlerin takvimlendirilmesi ile süreç iyileştirme çalışmalarının yol haritası oluşturuldu. Büyükşehir Belediyesi, hizmet süreçlerinin standartlaşması, kaynak verimliliğinin artırılması ve tüm birimlerin ortak hedefler doğrultusunda hareket etmesi amacıyla değer zinciri çalışmalarını kararlılıkla sürdürecek.