Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı'nın Mart-Nisan programı belli oldu. 16 Mart'ta Savaştepe'den yola çıkan Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı, 20 ilçede sokaktaki patili dostlara sağlık hizmeti ulaştırıyor.

BALIKESİR (İGFA) - Balıkesir'deki patili canların yaşam şartlarını iyileştirmek için birçok örnek projeyi hayata geçiren Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Ahmet Akın, sokaktaki patili canların tedavi ve bakımları için Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracını seferber ediyor.

Belirlenen tarihlere göre 20 ilçenin tümünü adım adım gezen Can Dost Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı'nda uzman veteriner hekimler tarafından sokaktaki canların parazit uygulaması, kuduz aşısı ve rutin kontrolleri yapılıyor.

PATİLİ CANLAR ONLARA EMANET

Sokakta zorlu şartlarda yaşamlarını sürdüren sahipsiz canlara bakım ve tedavi hizmeti sağlayan Balıkesir Büyükşehir Belediyesinin yerinde hayvan bakım ve tedavi aracı Can Dost, Mart- Nisan aylarındaki yolculuğuna 16 Mart'ta Savaştepe'den başladı.

17 Mart'ta Bigadiç'te sokaktaki patili dostlara sağlık hizmeti veren Can Dost Yerinde Hayvan Bakım ve Tedavi Aracı; 18 Mart'ta Sındırgı, 23 Mart'ta Kepsut ve 24 Mart'ta Dursunbey'de, 25 Mart'ta Balya, 26 Mart'ta İvrindi, 27 Mart'ta Edremit, 30 Mart'ta Havran ve 31 Mart'ta tarihinde Burhaniye'de olacak.

1 Nisan'da Gömeç ve 2 Nisan'da Ayvalık'ta yolculuğuna devam edecek olan Can Dost mobil tedavi ve bakım aracı 3 Nisan'da Susurluk, 6 Nisan'da Manyas, 7 Nisan'da Gönen, 8 Nisan'da Bandırma, 9 Nisan'da Erdek, 10 Nisan'da Marmara Avşa Adası'ndaki yolculuğunu 13 Nisan'da Karesi Millet Bahçesi ve 14 Nisan'da Altıeylül Atatürk Parkı'nda sokaktaki sahipsiz patili dostların bakım ve tedavilerini gerçekleştirecek.