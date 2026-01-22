Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı bünyesinde yer alan Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde devam eden 'Kadınlara Özel Nefes ve Hareket Eğitimi' ile kadınlar; doğru nefes alma tekniklerini, doğru nefes almanın beden ve zihin sağlığı üzerindeki olumlu etkilerini ve hayat enerjisinin bedene yayılmasını keşfeden bir yolculuğa çıkıyor.

MERSİN (İGFA) - 'Matını al gel, nefese ve ana odaklanıyoruz' mottosuyla süren egzersizlere katılan onlarca kadın, çalışmalarla birlikte güne enerjik başlama fırsatı buluyor.

BÜYÜKŞEHİR'DEN SAĞLIKLI VE VERİMLİ NEFES DOKUNUŞU

Doğru nefes alma yollarının yaşamsal enerjiyi yükseltmesine odaklanan ve alanında uzman eğitmenlerle yürütülen egzersizler, kadınlar tarafından büyük ilgi ile karşılanıyor.

Kadınlar her hafta Trafik Park Kadın ve Çocuk Atölyesi'nde bir araya gelerek; sağlıklı, verimli ve kaliteli nefes almanın yollarını keşfediyor. Yapılan çalışmalarda bedensel ve zihinsel faydaların yanı sıra, sosyalleşme olanakları da kadınları memnun ediyor.

İnsanlar için hayati önem teşkil eden nefesin doğru kullanımının günlük hayatta sağladığı faydaları gören kadınlar, çalışmaların her seansını ilgiyle takip ediyor.

Farklı egzersiz türleriyle sabaha hareket ile başlama şansı yakalayan kadınlar, dinlendirici müzik eşliğinde yaptıkları nefes çalışmalarında, yaşamın stresi ile baş etme yollarını da öğreniyor. 2 aylık periyotlarla süren programa gruplar halinde katılan onlarca kadın, yeni egzersiz çalışmaları için gün sayıyor.