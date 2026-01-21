Kütahya Belediyesi, personeline Kamu İhale Kanunu ve kamu kaynaklarının etkin kullanımı üzerine eğitim düzenledi. İki gün süren programa Kamu İhale Uzmanları Murat Yüksek ve Sultan İlhan katıldı. Eğitimde ihale süreçleri ve mevzuat ele alındı.

KÜTAHYA (İGFA) - Kütahya Belediyesi'nin personeline yönelik hizmet içi eğitimine Kamu İhale Kurumu Grup Başkanı Murat Yüksek ile Kamu İhale Uzmanı Sultan İlhan'ın eğitmen olarak katıldığı programda; Kamu Mali Yönetimi Mevzuatı, Kamu İhale Kanunu ve kamu kaynaklarının doğru, etkin ve verimli kullanımı konularında önemli başlıklar ele alındı.

İki gün süren eğitim programı boyunca, kamu mali yönetiminde güncel uygulamalar, ihale süreçlerinde dikkat edilmesi gereken hususlar, mevzuatın doğru yorumlanması, uygulamada karşılaşılan sorunlar ve çözüm önerileri detaylı şekilde katılımcılara aktarıldı.

Eğitim süresince belediye personelinin yönelttiği sorular, uzmanlar tarafından örnekler üzerinden yanıtlandı.

Programda konuşan Kütahya Belediye Başkan Yardımcısı Ejderhan Gezer, kamu hizmetlerinin temelinde şeffaflık, hesap verebilirlik ve kamu kaynaklarının doğru kullanımının yer aldığını vurgulayarak, eğitime katkı sunan eğitmenlere ve katılım sağlayan personele teşekkür etti.