Mersin’de kadın girişimciler, Büyükşehir Belediyesi’nin sağladığı desteklerle üretimlerini büyütmeye ve kendi markalarını oluşturup tanıtmaya devam ediyor.MERSİN (İGFA) - Yaklaşık beş yıl önce evinin mutfağında başladığı üretim yolculuğunu, bahçesine kurduğu atölyede sürdüren Zübeyde Şahin, tamamen katkısız ve doğal unlarla ekşi mayalı ekmekler üretiyor. Ev tipi taş tabanlı elektrikli fırınla üretimini gerçekleştiren Şahin, kazancını yeniden işine yatırarak atölyesini adım adım geliştiriyor.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın kurduğu üretici kadın stantları ve düzenlediği festivaller sayesinde daha fazla kişiye ulaşan Şahin, kısa sürede müşteri kitlesini artırdı. Şehir dışına ekmek gönderimi yapan girişimci, zaman zaman otel ve restoranlara da ürün sağlıyor.

“MERSİN HALKI ARTIK KADIN EMEĞİNE ALIŞTI”

Üretici kadınların, Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle kentte bir yer edindiğini de sözlerine ekleyen Şahin, “Mersin halkı artık kadın emeğine alıştı. Bizlere daha çok destek veriyorlar. Her standımız dolu dolu geçiyor. Kadınların bu işlere daha fazla el atmasını istiyoruz. İsteyen gelip benden eğitim alabilir, gönül rahatlığıyla öğretebilirim. Satışlarım önceden çok düşüktü. Bu stantlara katıla katıla, ekmek sayımı artırdım. Daha çok tanındım. Şehir dışına bile ekmek gönderiyorum. Bizi desteklediği için Başkanımız Vahap Seçer’e çok teşekkür ediyoruz. Desteklerini her daim üzerimizde hissediyoruz” diye konuştu.