15 Temmuz gecesini ekranlara taşıyan TRT ve tabii'nin sevilen dizisi 'Asırlık Gece', final bölümüyle Kayseri Talas'ta izleyici karşısına çıkıyor. Dizinin merakla beklenen finali, yarın saat 20.00'de Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde açık havada seyredilecek.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Talas Belediyesi'nin yaz akşamlarına kültür ve sanat etkinlikleriyle renk kattığı Açık Hava Sineması, bu kez televizyon ekranlarının ilgiyle takip edilen dizilerinden 'Asırlık Gece'ye ev sahipliği yapacak.

15 TEMMUZ'U KONU ALIYOR

TRT ve kurumun dijital platformu tabii'de yayınlanan 'Asırlık Gece', 15 Temmuz 2016'daki hain darbe girişimini merkeze alıyor. Dizide, darbe girişimi sırasında yaşananlar farklı karakterlerin hikâyeleri üzerinden anlatılırken, milletin demokrasi ve bağımsızlığına sahip çıkışı da işleniyor.

Yakın tarihin en kritik gecelerinden birini konu alan dizi, 15 Temmuz'un hafızalarda canlı tutulmasına katkı sağlayan yapımlardan biri olarak öne çıkıyor.

Talas Belediyesi, Açık Hava Sineması programında daha önce 'Selvi Boylum Al Yazmalım', 'Ayla' ve şehit Eren Bülbül'ün hayatını konu alan 'Kesişme: İyi ki Varsın Eren' filmlerini seyirciyle buluşturmuştu. Programın yeni konuğu olan 'Asırlık Gece'nin final bölümü ücretsiz olarak izlenebilecek.

BAŞKAN YALÇIN: '15 TEMMUZ'UN HAFIZASINI YAŞATAN BİR YAPIM'

Talas Belediye Başkanı Mustafa Yalçın, kültür ve sanat faaliyetlerini farklı içeriklerle sürdürdüklerini belirterek şunları söyledi:

'Yaz akşamlarında vatandaşlarımızın aileleriyle güzel vakit geçirebilmeleri için farklı programlar hazırlıyoruz. 'Asırlık Gece', yakın tarihimizin önemli bir dönüm noktasını konu alması ve 15 Temmuz'un hafızasını yaşatması bakımından kıymetli. Final bölümünü Türk Dünyası Millet Bahçesi'nde açık havada seyredeceğiz. Tüm hemşehrilerimizi bekliyoruz.'