Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi Osmaniye'den Mersin'e gelirken minibüste yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MERSİN (İGFA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan titiz takip sonucu, daha önce farklı illerde de suç kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, Osmaniye'den Mersin'e seyahat ettikleri minibüste yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kapı açmakta kullanılan tornavida ve çeşitli aparatlar ile kimliklerini gizlemek amacıyla kullandıkları güneş gözlüğü ve eşarplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliğimizce, ilimizde 3 ayrı adreste meydana gelen hırsızlık olaylarına ilişkin yürütülen titiz çalışmalar neticesinde; daha önceden farklı illerde de suç kaydı bulunan 3 şüpheli şahıs Osmaniye'den Mersin'e gelirken minibüs: pic.twitter.com/yoMPAeWnOE — Mersin Emniyet Müdürlüğü (@EmniyetMersin) March 31, 2026

Emniyet yetkilileri, Mersin'de huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.