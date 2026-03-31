Mersin Emniyet Müdürlüğü ekipleri, farklı adreslerde gerçekleşen hırsızlık olaylarına karıştığı belirlenen 3 şüpheliyi Osmaniye'den Mersin'e gelirken minibüste yakaladı. Şüpheliler tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Bursa merkezli dev operasyon! Başkan Bozbey dahil 59 şüpheliye gözaltı!
İçeriği Görüntüle

MERSİN (İGFA) - Mersin Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Hırsızlık ve Yankesicilik Büro Amirliği ekipleri, kentte meydana gelen 3 ayrı hırsızlık olayıyla ilgili yürütülen çalışmalar kapsamında önemli bir operasyona imza attı. Yapılan titiz takip sonucu, daha önce farklı illerde de suç kayıtları bulunduğu belirlenen 3 şüpheli, Osmaniye'den Mersin'e seyahat ettikleri minibüste yakalandı.

Şüphelilerin üzerlerinde yapılan aramalarda, kapı açmakta kullanılan tornavida ve çeşitli aparatlar ile kimliklerini gizlemek amacıyla kullandıkları güneş gözlüğü ve eşarplar ele geçirildi.

Gözaltına alınan 3 şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Emniyet yetkilileri, Mersin'de huzur ve güven ortamının korunmasına yönelik çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini vurguladı.

Kaynak: RSS