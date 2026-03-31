Başsavcılığın Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu tarafından yürütülen projeli soruşturma çerçevesinde; Bakırköy, Esenyurt, Fatih ve Avcılar ilçelerinde faaliyet gösterdiği belirlenen 7 ayrı fuhuş evine yönelik çalışma yapıldı. Soruşturma kapsamında, söz konusu adresleri işlettiği tespit edilen toplam 14 şüpheli hakkında arama, el koyma, yakalama ve gözaltı talimatı verildi. Operasyonun, İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gerçekleştirildiği bildirildi.

İSTANBUL (İGFA) - Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen soruşturma kapsamında, İstanbul genelinde fuhuşla mücadele çalışmaları doğrultusunda önemli bir operasyon başlatıldı.

