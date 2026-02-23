Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, Kayseri Su ve Kanalizasyon İdaresi (KASKİ) Genel Müdürlüğü'nü ziyaret ederek, 185 Çağrı Merkezi'nde vatandaşlardan gelen çağrıları bizzat cevapladı. Taleplerin anında değerlendirilmesi talimatını veren Başkan Büyükkılıç, çözüm odaklı belediyecilik anlayışının altını çizdi.

KAYSERİ (İGFA) - Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç, KASKİ Genel Müdürlüğü'ne gerçekleştirdiği ziyarette kurumun yürüttüğü çalışmalar hakkında bilgi aldı. Ziyaret kapsamında 185 Çağrı Merkezi'ni inceleyen Başkan Büyükkılıç, vatandaşlardan gelen talep ve önerilerin, anlık olarak değerlendirildiği sistemi yerinde gözlemledi.

Çağrı merkezi personeliyle sohbet ederek çalışmalarında kolaylıklar dileyen Başkan Büyükkılıç, daha sonra kulaklığı takarak gelen çağrıları cevapladı. 'KASKİ 185 buyurun' diyerek telefonu açan Başkan Büyükkılıç, vatandaşın talebini dinledi ve ilgili birimlere anında gereğinin yapılması talimatını verdi.

Telefonun diğer ucunda Büyükşehir Belediye Başkanı Büyükkılıç'ı duyan vatandaşlar ise kısa süreli şaşkınlık yaşadı. Gösterilen ilgiden memnuniyet duyduklarını ifade eden vatandaşlar, Başkan Büyükkılıç'a teşekkür etti.

Vatandaş memnuniyetini esas alan bir anlayışla çalıştıklarını vurgulayan Başkan Büyükkılıç, 'Hemşehrilerimizin talep ve beklentilerini doğrudan dinlemek, hizmet kalitemizi artırma noktasında bizlere önemli katkı sağlıyor. 185 Çağrı Merkezi'miz, çözüm odaklı hizmet anlayışımızın en önemli unsurlarından biridir' ifadelerini kullandı.

Ziyarette Başkan Büyükkılıç'a Genel Sekreter Yardımcısı Ufuk Sekmen, İmar A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Ali Hasdal ile KASKİ Genel Müdürü Yavuz Çağan ve daire başkanları da eşlik etti.