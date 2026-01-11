MERSİN (İGFA) -Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı ile Mersin Rotary Kulübü iş birliğinde, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' kapsamında farkındalık etkinliği düzenlendi. Sayapark AVM'de gerçekleştirilen etkinlikte, görme engelli bireylerin kent yaşamında karşılaştıkları zorluklara dikkat çekildi.

Etkinlik kapsamında kurulan farkındalık parkurunda vatandaşlar göz bandı takarak, beyaz baston eşliğinde hissedilebilir yüzey üzerinde yürüdü. Katılımcılar, görme engelli bireylerin günlük hayatta yaşadığı zorlukları deneyimleyerek empati kurma fırsatı buldu.

Özellikle hissedilebilir yüzeylerin önemi ve şehir yaşamındaki işlevi, uygulamalı olarak anlatıldı. Engelli bireylerin yaşadığı sorunların görünür kılınması ve toplumda duyarlılığın artırılması açısından önemli olan etkinlikte katılımcılar, görme engelli bireylerin şehir hayatında karşılaştığı engelleri daha iyi anlama imkanı buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı'nda görev yapan Sosyolog Onur Örbük, '7-14 Ocak Beyaz Baston Görme Engelliler Haftası' dolayısıyla bir farkındalık etkinliği düzenlediklerini belirterek, 'Görme engelli bireylerimizin şehir hayatındaki yaşadıkları sıkıntılara değinebilmek ve bu konuda farkındalık yaratabilmek adına, burada bir farkındalık parkuru kurduk. Hem çalışanlar, hem de vatandaşlar oldukça yoğun katılım sağladı. Parkuru deneyimlemek isteyen vatandaşlarımızın gözlerini göz bandıyla kapattık. Beyaz bastonla hissedilebilir zemin üzerinde yürüdüler. Vatandaşlar daha önce hiç böyle bir deneyimde bulunmadıklarını belirtip, görme engellilerin şehir hayatında yaşadığı zorlukları daha iyi anladıklarını söylediler' dedi.