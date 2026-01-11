BURSA (İGFA) - Bursa'da Yıldırım Belediyesi'nin, 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi' kapsamında başlattığı 'Kentsel Tasarım Fikir Yarışması' tamamlandı. Ödüle layık görülen projelerin sergisi, ödül töreni ve kolokyumu Bursa Akademik Odalar Birliği Yerleşkesi'nde gerçekleştirildi.

Yıldırım Belediyesi; tarihi, mimarisi, kültürel dokusu ve dini mekanlarıyla Türkiye'nin en önemli turizm güzergahlarından biri olan, Setbaşı, Yeşil, Emirsultan hattını hak ettiği değere kavuşturmak için 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması' düzenlemişti.

Yıldırım Belediyesi öncülüğünde, Mimarlar Odası Bursa Şubesi, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi işbirliğiyle düzenlenen yarışmanın sonuçları geçtiğimiz ay açıklanmıştı.

Yarışmaya başvuran projeleri titizlikle değerlendiren jüri; toplam 11 eseri ödüle layık bulmuştu.

Yarışma sürecinin tamamlanmasının ardından, 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni' gerçekleştirildi. Bursa Akademik Odalar Birliği Ortak Toplantı Salonu'nda gerçekleştirilen törene; Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'ın yanı sıra, Yıldırım Kaymakamı Metin Esen, AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç, CHP Bursa Milletvekili Hasan Öztürk, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Yazgan, Mimarlar Odası Bursa Şubesi Başkanı Şirin Rodoplu, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi Başkanı Cenk Köklü, Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi Başkanı Zehra Çakır, AK Parti Bursa İl Başkan Yardımcısı Muhammed Ali Kaya, AK Parti Yıldırım İlçe Başkan Vekili Kadir Batmaz, akademisyenler, meslek odalarının temsilci ve üyeleri ile basın mensupları katıldı.

'İHYA ETMEK İÇİN YOLA ÇIKTIK'

'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Kentsel Tasarım Fikir Yarışması Kolokyum, Sergi ve Ödül Töreni'nin' açılış konuşmasını yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, Bursa'nın fethinin 700'üncü yıl dönümünde tarihi bir projeyi hayata geçirdikleri için mutlu ve gururlu olduklarını belirtti. Bursa deyince akla Yeşil ve Emir Sultan geldiğini vurgulayan Başkan Yılmaz; 'Bu bölge tarihi ve kültürel açıdan çok zengin, değerli. İşte biz bu değerli bölgeyi ihya etmek için yola çıktık. Bu tarihi aksta bugüne kadar restorasyon çalışmaları, kentsel dönüşüm projeleri, trafik düzenlemeleri gibi önemli çalışmalar gerçekleştirildi. Ancak biz şehre bütüncül bir pencereden bakarak bu kapsamlı çalışmayı başlattık. Bölgeyi bir bütün olarak ele alıyoruz' ifadelerini kullandı.

'ORTAK AKILLA HAREKET ETTİK'

Ortak akıl vurgusu yapan Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, 'Birlik, beraberlik işin besmelesidir. Biz her zaman istişareye önem verdik. Bu projede de 'biz yaptık oldu' mantığıyla değil, ortak akılla hareket etmek istedik. Önce bölge sakinleriye görüştük, onları dinledik. Beklentilerini, sorunlarını, fikirlerini ve bölgeyle ilgili hatıralarını dinledik. Muhtarlarımızla görüştük. Kıymetli hocalarımızla bir araya geldik, bölgeyi gezdik, inceledik. Akademik odalarımızla toplantılar yaptık. Turizm sektörünün temsilcileriyle görüştük. Daha sonra da, çözüm bulunması gereken sorunları listeledik. Tüm bu çalışmaların ardından ise kent tasarım ekiplerinin bize yol göstermesini istedik ve ulusal çaptaki yarışmamızı başlattık. Ortak aklın bizi daima doğruya götüreceğine inanıyoruz' diye konuştu.

42 PROJE SUNULDU

Yarışma sürecinin de yine ortak akıl ve dayanışma ile gerçekleştirildiğini belirten Başkan Yılmaz; 'Yarışma sürecini yönetirken, güçlü bir jüri ve danışma kurulu kadrosuyla hareket ettik. Yarışma sonucunda da gördük ki, Bursa'ya olan ilgi gerçekten çok büyük. Geniş bir alanı kapsamasına rağmen tam 42 farklı kentsel tasarım projesi yarışmaya sunuldu. Alın terini ortaya koyarak fikir ve projelerini bizimle paylaşan tüm ekiplere yürekten teşekkür ediyorum. Bu yarışma bir uygulama yarışması değil, bir vizyon ve yaklaşım arayışıdır. Buradan elde ettiğimiz birikim; Bakanlığımız ile istişare edeceğimiz, hemşehrilerimizle yeniden konuşacağımız bir sürecin başlangıcıdır. Nitekim Hanlar Bölgesi'nde olduğu gibi, bu aksında Bakanlığımızın destek ve himayelerinde hayata geçeceğine inancımız tamdır. Bursa'nın fethinin 700'üncü yılında; kadim kimliğimizi daha güçlü bir şekilde öne çıkaracak, Yeşil- Emirsultan aksında manevi iklimi daha da güçlendirecek bu sürecin şehrimize hayırlı olmasını diliyorum' ifadelerini kullandı.

BAŞKAN YILMAZ'A TEŞEKKÜR

AK Parti Bursa Milletvekili Emine Yavuz Gözgeç ise yaptığı konuşmada; 'Bursa Setbaşı-Yeşil-Emirsultan Tarihi Aksı Canlandırma Projesi'nin Yıldırım'a ve Bursa'ya değer katacağını belirtip, Başkan Oktay Yılmaz'a teşekkür etti. Proje paydaşlarından Mimarlar Odası Bursa Şubesi'nin Başkanı Şirin Rodoplu, Şehir Plancıları Odası Bursa Şubesi'nin Başkanı Cenk Köklü ve Peyzaj Mimarları Odası Bursa Şubesi'nin Başkanı Zehra Çakır da, yarışma süreci ve detayları ile ilgili bilgi verip, Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz'a teşekkür ettiler. Konuşmaların ardından, ödüle layık görülen projelerin hazırlayıcı ekipleri sahneye davet edilerek plaketleri takdim edildi. Ödül töreninin ardından ise Dr. Murat Sönmez'in moderatörlüğünde; yarışma jüri başkanı ve ODTÜ Öğretim Üyesi Prof. Dr. Celal Abdi Güzel, Bursa Uludağ Üniversitesi Mimarlık Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Tülin Vural Arslan, Yüksek Şehir Plancısı Can Kubin, İTÜ Öğretim Üyesi Mimar ve Şehir Plancısı Prof. Dr. Handan Türkoğlu, Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gül Sayan Atanur ve Mimar Aslı Özbay'ın katılımıyla kolokyum gerçekleştirildi.