MERSİN (İGFA) - Bu kapsamda Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı bünyesinde faaliyet gösteren Emekli Evleri gerçekleştirdiği kültürel etkinliklerine bir yenisini daha ekledi. Yenişehir ve Halkkent Emekli Evi üyelerinden oluşan Gönülden Sesler Korosu, Kongre ve Sergi Sarayı’nda düzenledikleri ‘Bahar Konseri’ ile izleyicilere unutulmaz bir Türk Sanat Müziği akşamı yaşattı.

Türk Sanat Müziği Sanatçısı Zeynep Özel’in şefliğinde, uzun bir süredir büyük bir özenle hazırlanılan konserde, emekli vatandaşlar tarafından seslendirilen klasik Türk Sanat Müziği eserleri salonu dolduran izleyicilerden büyük alkış aldı. Koro, hem repertuar seçimi hem de performansıyla büyük takdir toplarken, izleyicilere duygu dolu anlar yaşattı. Konser, çiçek ve plaket takdiminin ardından son buldu.

Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Engin Yıldırım, konserde yaptığı konuşmasında; emek kavramının yalnızca iş yerinde geçirilen uzun saatlerden oluşmadığını, emek kavramının aynı zamanda ömür boyu gösterilen büyük bir özveri ve sabırdan oluştuğunu dile getirdi. Yıldırım, “Ömür boyu emek eden, bu ülkeye katkıda bulunan, katma değer sağlayan, ülkenin büyümesinde, gelişmesinde bizlere örnek olan ve her zaman örnek aldığımız kıymetli büyüklerimizle bir aradayız. Koromuz ve ustalarımız bize güzel bir konser dinlettiler. Burada olmak bizlere çok büyük bir heyecan veriyor. Şefimiz Zeynep hocam, saz sanatçılarımız ve kıymetli koromuz uzun süredir emek ediyorlar ve bu emeğin çok güzel meyvelerini alıyoruz” dedi.

GÖNÜLDEN SESLER KOROSU DİNLEYENLERDEN TAM NOT ALDI

Konseri dinlemeye gelen Mahmut Hasbay, çok güzel bir organizasyon olduğunu belirterek, “Mersin’de yaşayan emekliler çok şanslı. Büyükşehir’in yaş almışlar için verdiği emekler çok büyük ve yapılan etkinlikler çok fazla” dedi.

Yenişehir Emekli Evi Üyesi Kamer Naci ise, “Çok güzel bir akşamdı. Sık sık yenilenmesini istiyoruz bu etkinliklerin. Çok keyif aldık. Özellikle bu sıkıntılı günlerde içimiz açıldı” diye konuştu. Konserden duyduğu memnuniyeti dile getiren Pelin Altın da “Tek kelime ile harikaydı. Çok büyük zevk aldık. Özellikle böyle etkinlikler sayesinde emeklilerin sosyal aktiviteleri ve motivasyonları değişiyor. Güzel ve keyifli bir akşamdı” ifadelerini kullandı.

Başka bir dinleyici Fatma Çeşme de etkinlikle ilgili düşüncelerini; “İşin yorgunluğunu bu konserde attım. Evde tek başına kalmak bir süre sonra yaş almışlarda Alzheimer ve Demans’a yol açabiliyor. Konserde de duygudan duyguya geçtik. Gerek hüzünlendik gerek şenlendik, oynadık. Herkesin gelip bu coşkuyu yaşamasını isterim” diyerek belirtti.