Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından geleneksel hale getirilen 3. Darısekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği, bu yıl da Darısekisi Örnek Köyü'nde gerçekleştirildi.

MERSİN (İGFA) - Geleneksel hale gelen '3. Darısekisi Gökyüzü Gözlem Etkinliği' Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından bu yıl da Darısekisi Örnek Köyü'nde gerçekleştirildi.

Yüzlerce yurttaşın akın ettiği muhteşem doğa olayında onlarca göktaşının atmosfere çarpması izlenirken, her yaştan kişiye yönelik etkinlikler de büyük beğeni topladı.

Her yıl Temmuz ayının ortasında başlayan ve Ağustos ayının 15'ine kadar devam eden Perseid Meteor Yağmuru için İklim Değişikliği ve Sıfır Atık Dairesi Başkanlığı, bu yıl 'Binlerce yıldız altında unutulmaz bir geceye davetlisiniz' sloganıyla çağrı yaptı. Çağrıyı yanıtsız bırakmayan binlerce Mersinli Darısekisi'ne gelerek, heyecanlı gök olayını hep birlikte izledi.

HER YAŞTAN UZAY MERAKLISI BÜYÜKŞEHİR'İN ETKİNLİĞİNDE BULUŞTU

Örnek Köy'de yapılan etkinlik kapsamında program Büyük Patlamadan Bugüne: Evrenin Hikayesi sunumu ile başladı. Mersin Büyükşehir Kent Orkestrası'nın birbirinden sevilen şarkılarıyla etkinlik adeta bir şenlik havasına büründü.

Minik katılımcıları da unutmayan ekipler, uzay temalı birbirinden eğlenceli atölyelerde her yaştan çocukla bir araya geldi. Mersin'in yerel esnafı da birbirinden lezzetli yiyecek, içecek, meyve ve sebze ile konuklara eşlik etti.

Uzaya hayranlık duyanların her merakını gidermek için alanda bulunan Büyükşehir astronomları; Teleskoplarla Derin Uzay Gözlemleri, Perseid Meteor Yağmuru Gözlemi, Gökyüzü ve Takım Yıldızı Anlatımı ile Uzman Astronomlarla Gökbilim Sohbeti sayesinde merak edilen her soruya yanıt verdi.

7'den 77'ye herkesin doyasıya meteor yağmurunu izlediği etkinlik gece yarısına kadar sürdü ve her anı büyük hayranlık uyandırdı. Meteor yağmurunun yanı sıra çıplak gözle de izlenebilen Satürn, teleskoplarla da katılımcılar tarafından incelendi.