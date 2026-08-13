Malatya Kültür Yolu Festivali kapsamında düzenlenen II. Gastronomi ve Kültür Sokağı etkinlikleri tüm hızıyla devam ediyor. Festivalin en renkli etkinliklerinden biri olan Ev Hanımları Yöresel Yemek Yarışması büyük bir coşkuyla tamamlandı.

MALATYA (İGFA) - 100. Yıl Kent Parkı'nda düzenlenen yarışmaya ev hanımları, yöresel lezzetlerini sergilemek için bir araya geldi. Yarışmanın konusu, Malatya mutfağının vazgeçilmez tatlarından Tiritli Köfte (Analı Kızlı) olarak belirlendi. Katılımcılar, yemeklerini evlerinde özenle hazırlayarak festival alanına getirdi ve jüriye sundu.

Yarışmanın değerlendirilmesinde; Lezzet 40 puan, Görsel Sunum için 25 puan, Yöreselliğe Uygunluk için 20 puan ve Hijyen için 15 puan kriterleri esas alındı. Jüri değerlendirmeleri sonucunda dereceye giren yarışmacılar, festivalin son günü düzenlenecek ödül töreninde plaket ve çeşitli hediyelerle ödüllendirilecek. Tüm katılımcılara ise katılım belgesi takdim edilecek. Yarışmada dereceye giren yarışmacılara, festivalin son günü düzenlenecek törenle ödülleri takdim edilecek.

Malatya'nın zengin mutfak kültürünü yaşatmak ve yöresel lezzetleri gelecek nesillere aktarmak amacıyla düzenlenen yarışma, büyük beğeni topladı. Festival boyunca gastronomi tutkunları, Malatya mutfağının eşsiz lezzetlerini keşfettiler.