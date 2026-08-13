Bursa Yıldırım Belediyesi, istihdama yönelik projeleriyle de vatandaşların yaşamına dokunmaya devam ediyor.

BURSA(İGFA) -Bursa Yıldırım Belediyesi, iş arayan vatandaşlar ile işverenleri buluşturarak istihdama katkı sunuyor. Yıldırım Belediyesi, 'İşimiz İstihdam Programı' kapsamında özel sektörle yürüttüğü iş birliklerine yenisini daha ekledi.

Global Dialog firmasıyla gerçekleştirilen iş birliği çerçevesinde çağrı merkezi operatörü pozisyonunda 20 kişiye iş imkanı sağlanacak. Yıldırım Belediyesi Kadın ve Aile Müdürlüğü Eğitim Salonu'nda gerçekleştirilen mülakat görüşmelerine 203 kişi başvuru yaptı.

Yüz yüze görüşmelerin ardından gerekli kriterleri karşılayan 20 kişi, söz konusu firma bünyesinde istihdam edilecek.

5 BİN 780 KİŞİYE İŞ

Yıldırım Belediye Başkanı Oktay Yılmaz, belediyecilik anlayışlarının merkezinde insanın yer aldığını belirtti. Başkan Yılmaz, 'Yıldırım'ı geleceğe hazırlarken hemşehrilerimizin sosyal ve ekonomik hayatına da destek oluyoruz.

Göreve geldiğimiz günden bu yana uyguladığımız istihdam odaklı projelerle binlerce vatandaşımızın iş sahibi olmasına öncülük ettik. Yıldırım İstihdam Merkezi aracılığıyla 2026 yılının ilk 6 ayında toplam 255 kişinin iş sahibi olmasına katkı sağladık.

Yıldırım İstihdam Merkezi, son 5 yılda ise toplam 5 bin 780 kişinin farklı sektörlerde iş bulmasına aracılık etti. Ülkemizin istihdamına ve ekonomik gelişimine katkı sağlayacak her türlü adımları atmaya devam edeceğiz' dedi.