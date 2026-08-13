Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'nin çocukların güvenli ve eğitici ortamlarda keyifli vakit geçirmelerini sağlamak amacıyla hayata geçirdiği Lokomotif Çocuk Köyü, binlerce çocuğun eğitimdeki ilk durağı oluyor. 3-6 yaş aralığındaki çocuklara hizmet veren merkez, şu ana kadar 30 bin aileye ulaştı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi tarafından çocukların güvenli, eğitici ve eğlenceli ortamlarda vakit geçirebilmesi amacıyla hayata geçirilen Lokomotif Çocuk Köyleri, ailelerden yoğun ilgi görmeye devam ediyor. Çalışan anne ve babalara önemli bir destek sunan merkezlerde çocuklar hem eğleniyor hem de öğrenerek sosyal gelişimlerine katkı sağlıyor. Şu ana kadar 3 merkez faaliyete girerken, Başkan Tahir Büyükakın'ın seçim beyannamesinde yer alan 18 adet Lokomotif Çocuk Köyü hedefi doğrultusunda ise çalışmalar aralıksız devam ediyor.

ÇOCUKLAR EĞLENİRKEN ÖĞRENİYOR

Lokomotif Çocuk Köyleri ve Anne Şehir Merkezlerinde gerçekleştirilen etkinliklerle çocukların sosyal, sanatsal ve zihinsel gelişimleri destekleniyor. Anne Yanı Sınıflarında okul öncesi dönemdeki çocuklar, yaşıtlarıyla bir araya gelerek öğrenme deneyimi yaşarken drama, mental aritmetik ve eğlenceli sayılar gibi etkinliklerle hem keyifli vakit geçiriyor hem de yeni beceriler kazanıyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, çocukların gelişimine katkı sağlayan bu hizmetleri kentin dört bir yanına yaymak için çalışmalarını sürdürüyor.

ÜÇ LOKOMOTİF ÇOCUK KÖYÜ HİZMETE ALINDI

İlk olarak 2024 tarihinde İzmit Doğu Kışla'da kapılarını açan Lokomotif Çocuk Köyü, bu yıl da Gebze Millet Bahçesi ve İzmit Vinsan Tesisleri'nde hizmete sunuldu. Anne Şehir Merkezi Lotus bünyesinde ise Anne Yanı Sınıfı faaliyete geçirildi. Lokomotif Çocuk Köyleri projesinin yaygınlaştırılması kapsamında Karamürsel'de bir tesisin yapım çalışmaları sürerken, Başiskele ve Gölcük'te planlanan iki yeni tesis için proje çalışmaları devam ediyor.

80 KİŞİLİK UZMAN KADRO GÖREV YAPIYOR

Hizmete açılan üç Lokomotif Çocuk Köyü'nde, çocukların gelişimini desteklemek amacıyla alanında uzman geniş bir ekip görev yapıyor. Yaklaşık 80 personelle hizmet veren merkezlerde çocuklara güvenli ve nitelikli bir eğitim ortamı sunuluyor. Yapımı süren ve proje aşamasındaki yeni merkezlerin de tamamlanmasıyla birlikte hedeflenen 18 Lokomotif Çocuk Köyü ağına ulaşılması amaçlanıyor.

DOĞU KIŞLA'DAKİ MERKEZ REKOR KATILIMA ULAŞTI

İzmit Doğu Kışla'da 11 adet tren vagonu tasarımlı konteynerden yapılan Lokomotif Çocuk Köyü, kısa sürede ulaştığı rakamlarla dikkat çekiyor. 2026 tarihi itibarıyla tesiste toplam 29 bin 789 öğrenci mezun olurken, genel kayıt sayısı 11 bin 675'e ulaştı. Halen bin 134 çocuğun eğitim ve gelişim faaliyetlerinden yararlandığı merkezde haftalık çocuk hizmet sayısı 878 olarak kayıtlara geçti. Çocukların sosyal gelişimlerine katkı sunan özel gün ve hafta etkinliklerinin sayısı ise bin 277'ye ulaştı.

GEBZELİ ÇOCUKLARDAN LOKOMOTİF'E BÜYÜK İLGİ

Başkan Tahir Büyükakın tarafından 29 Nisan 2026 tarihinde açılışı gerçekleştirilen Lokomotif Çocuk Köyü Gebze de kısa sürede önemli bir başarı grafiği yakaladı. Yıl içerisinde bin 64 öğrenci mezun olurken, genel kayıt sayısı 2 bin 363 olarak gerçekleşti. Merkezde 10 ayrı vagonda eğitim ve etkinlik faaliyetlerine devam eden çocuk sayısı bin 299'a ulaşırken, haftalık çocuk hizmet sayısı 992 olarak kaydedildi. Tesiste gerçekleştirilen özel gün ve hafta etkinliklerinin sayısı da bin 277 oldu.

LOTUS LOKOMOTİF YÜZLERCE ÇOCUĞA ULAŞTI

Başkan Tahir Büyükakın tarafından açılışı yapılan ve 10 Mayıs 2026 tarihinde hizmet vermeye başlayan bir diğer nokta ise İzmit'teki Lokomotif Çocuk Köyü Lotus oldu. Yüzlerce çocuğa ulaşan merkezde 843 öğrenci mezun olurken, genel kayıt sayısı da 843 olarak gerçekleşti. Halen 843 çocuğun yararlandığı merkezde haftalık çocuk hizmet sayısı 559'a ulaşırken, özel gün ve haftalar kapsamında düzenlenen etkinlik sayısı ise bin 277 olarak kaydedildi. Çocuklar burada 'Çevreciler', 'Gönüllüler', 'Kaşifler', 'Kültürlüler', 'Marangozlar', 'Mimarlar', 'Müzisyenler', 'Okurlar', 'Sanatçılar', 'Sağlıkçılar', 'Şefler' ve 'Tamirciler' olarak belirlenen vagonlarda eğitim alıyor.