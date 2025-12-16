Bursa Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin sağlıklı ve güvenilir gıdaya erişimini temin etmek amacıyla ilçe genelindeki okul kantinlerinde sıkı denetimler gerçekleştirmeyi sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Gelecek nesillerin daha sağlıklı ve bilinçli bireyler olarak yetişmesi için yoğun çaba harcayan Osmangazi Belediyesi, öğrencilerin en çok vakit geçirdiği ve alışveriş yaptığı kantinlerdeki hijyen ve sağlık koşullarına ilişkin kontrolleri titizlikle yürütüyor.

İlçede bulunan 186 ilkokul, ortaokul ile liselerin kantinleri sık sık incelemeye tabi tutulurken, Osmangazi Belediyesi Zabıta Müdürlüğü ekipleri tarafından kantinlerde ruhsat, vergi levhası, ürünlerin muhafaza şekilleri, son kullanma tarihi, ilaçlama ve havalandırma kontrolleri yapılıyor. Yapılan denetimlerde gerekli koşulları sağlamayan okul kantinlerine 2 bin 950 lira idari para cezası uygulanıyor.

Hijyen ve gıdalara ilişkin büyük özen gösterdiğini kaydeden okul kantini işletmecisi Belgin Alaca, 'Buradaki çocuklarımızı, kendi çocuğum gibi görüyorum. Burayı evin bir mutfağı gibi kullanmaya çalışıyorum, her şeye dikkat ediyorum. Bu noktada zabıtanın kontrolleri de bence gayet iyi, çok şükür bir problem yaşamadık. Para için kimsenin günahına girmemek gerekiyor diye düşünüyorum.' diye konuştu.

Bir diğer kantin işletmecisi Hafize Aksu da, denetimlerin her zaman olması gerektiğinin altını çizerek, 'Çocuklar bizim geleceğimiz. Çocukların sağlıklı beslenmesi önemli. Sağlıklı gıdayı tavsiye ediyorum. Denetimlerimiz çok güzel geçti. Bence sık sık denetimlerin yapılması gerekiyor.' ifadelerini kullandı.

İlçede bulunan okul kantinlerinin denetimleri, 2025-2026 eğitim ve öğretim yılı boyunca Osmangazi Belediyesi ekipleri tarafından en ince ayrıntısına kadar sürdürülecek.