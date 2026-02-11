Kocaeli Büyükşehir Belediyesi bünyesinde hizmet veren Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, aylar süren eğitim çalışmalarının meyvelerini almaya başladı. Merkezde eğitim gören 24 yaşındaki görme engelli Eren Aladağ, aldığı 'beyaz baston' eğitimiyle günlük yaşamında daha bağımsız ve özgüvenli adımlar atmaya başladı.

KOCAELİ (İGFA) - Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi, aylar süren eğitim çalışmalarının meyvelerini birer birer alıyor.

Merkez bünyesinde faaliyet gösteren Görme Engelliler Sınıfı'nda verilen eğitimler sayesinde özel gereksinimli bireyler, hem günlük yaşamda hem de sosyal hayatta daha bağımsız hâle geliyor.

Bu başarı hikâyelerinden biri de 24 yaşındaki Eren Aladağ. Merkezde aldığı 'beyaz baston' eğitimi sayesinde hayatında büyük bir değişim yaşadığını dile getiren Eren, süreci kendi sözleriyle anlattı.

'OTOBÜSE BİLE BİNEMİYORDUM'

Daha önce yalnızca yakın mesafelere gidebildiğini belirten Eren, yaşadığı süreci şu sözlerle anlattı: 'Eski tip baston kullanıyordum, tekerleği yoktu. Gelişigüzel kullanıyordum. Sadece bakkala kadar gidebiliyordum. Otobüse ve tramvaya binemiyordum.' Merkezde aldığı eğitimlerin ardından günlük yaşamda çok daha aktif hâle geldiğini dile getiren Eren, yeni bastonunun ve doğru kullanım tekniklerinin kendisine büyük katkı sağladığını söyledi.

BEYAZ BASTON EĞİTİMİYLE GÜVENLİ ADIMLAR

Merkezde verilen 'beyaz baston' eğitimi, bireylerin bastonu doğru kullanma, engelleri algılama, merdiven ve kaldırımlarda güvenli yön bulma gibi becerilerini geliştirmeyi amaçlıyor. Eğitimlerde aynı zamanda toplu taşıma kullanımı ve alışveriş gibi günlük yaşam senaryoları da uygulamalı olarak öğretiliyor. Öğrenciler, zaman zaman servisle AVM gibi kamusal alanlara götürülerek sosyal hayatın rutinlerine alıştırılıyor. Bu eğitimlerin kendisine özgüven kazandırdığını belirten Eren Aladağ, 'Kendi başıma camiye gitmek istiyordum ama gidemiyordum. Şimdi alıştım, yavaş yavaş gidiyorum. Başardıkça daha mutlu ve özgüvenli hissediyorum' dedi.

'BURASI EVİMİZ GİBİ'

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'ne girdiği ilk andan itibaren sınıfını kimseden yardım almadan bulabilen Eren Aladağ, merkeze duyduğu sevgiyi dile getiriyor. Merkezin yalnızca bir eğitim alanı değil, aynı zamanda sıcak bir ortam olduğunu vurgulayan Aladağ, haftada bir gün gelmesine rağmen burayla güçlü bir bağ kurduğunu ifade ediyor. 'Buraya o kadar alıştım ki evimiz gibi oldu. Sınıfımız ev gibi. Günlük yaşam dersini gördüğümüz yer de evimiz gibi geliyor. Her gün gelmek istiyoruz.' sözleriyle duygularını paylaşan Eren Aladağ, hayatına kattığı katkılardan dolayı Kocaeli Büyükşehir Belediyesi'ne teşekkür etti.

BRAİLLE ALFABESİYLE KUR'AN-I KERİM OKUYOR

Merkezde 'Braille Alfabesi', 'Braille Daktilo' ve 'Kabartma Kur'an-ı Kerim' eğitimleri de veriliyor. Bu eğitimler sayesinde görme engelli bireyler, bilgiye kimseye ihtiyaç duymadan ulaşabiliyor. Eren Aladağ'ın istekli ve marifetli yönleri bunlarla da sınırlı değil. Merkezde Braille alfabesiyle okuduğu Kur'an-ı Kerim, dinleyenleri hayran bırakıyor. Eren bu konudaki sevincini ise şu sözlerle dile getirdi: 'Kur'an okumayı okulda öğrendim. Daha sonra kabartma Kur'an-ı Kerim ile devam ettim. Şimdi burada da okuyabiliyorum.'

'BU KURUMU AÇANLARDAN ALLAH RAZI OLSUN'

Gonca Engelsiz Yaşam Merkezi'nin hayata geçirilmesinde emeği geçen herkese teşekkür eden Eren Aladağ, sözlerini şu şekilde tamamladı: 'Başta Sayın Büyükşehir Belediye Başkanımız Tahir Büyükakın'a, hocalarımıza ve tüm ekibe çok teşekkür ediyorum. Sinan hocam, Fatih hocam ve diğer öğretmenlerimiz sayesinde kendimi geliştirmeye devam ediyorum. Bu merkezi açanlardan Allah razı olsun.'