Meslek liseli öğrenciler, 'Haberimiz Olsun' projesiyle stüdyo ortamında tamamen kendilerinin hazırlayıp sunduğu haberleri izleyiciyle buluşturarak erken yaşta tecrübe kazanıyor.

ANKARA (İGFA) - Millî Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğü ile Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliği koordinesinde, beceri ve değer temelli bütüncül eğitim anlayışını benimseyen Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli vizyonu doğrultusunda öğrencilerin aktif katılımıyla 'Haberimiz Olsun' projesi hayata geçirildi.

Bu kapsamda projenin yürütüldüğü okullardan biri olan Çankaya Türk Telekom Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesinin Radyo-Televizyon Alanı'ndaki öğrencilerin iletişim, medya okuryazarlığı ve eleştirel düşünme becerileri geliştirilerek, öğrenme sürecine etkin biçimde katılmaları destekleniyor.

Birebir stüdyo ortamının sağlandığı okulda öğrenciler, öğretmenlerinin kılavuzluğunda kamera tekniklerinden sunuculuğa, yönetmenlikten montaj işlemlerine tüm süreçlerde aktif rol alıyor.

Bakanlığın resmi internet sitesinde yer alan habere göre, Türkiye'den ve dünyadan güncel gelişmelerin sunulduğu ve Millî Teknoloji Hamlesi kapsamında öğrencilere ilham verici başarı hikâyelerine de yer verilen 'Haberimiz Olsun' haber bülteni, haftada üç gün Eğitim Bilişim Ağı 'EBA', EBA YouTube ve TRT EBA'da yayımlanıyor.

'Haberimiz Olsun' projesi, bu okul dışında Batıkent Şevket Evliyagil Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi, Gölbaşı Cemil Yıldırım Bilim ve Sanat Merkezi (BİLSEM) ile İstanbul Demirören Medya ve Teknoloji Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi'nde de yürütülüyor.