Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), dört dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıtlarının mevzuat gereği silineceğini duyurdu. Kayıt yenileme için son tarih 16 Şubat 2026 Pazartesi saat 22.00 olarak açıklandı.

ESKİŞEHİR (İGFA) - Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi (AÖF), öğrencilerine kayıt yenileme konusunda önemli bir hatırlatmada bulundu.

Yapılan duyuruda, dört dönem üst üste kayıt yenilemeyen öğrencilerin kayıtlarının ilgili mevzuat kapsamında silineceği duyuruldu.

AÖF yönetimi, öğrencilerin herhangi bir hak kaybı yaşamamaları için belirtilen süre içinde kayıt yenileme işlemlerini tamamlamaları gerektiğini vurguladı.

Kayıt yenileme işlemleri aosogrenci.anadolu.edu.tr adresi üzerinden yapılabilecek.

Yetkililer, sistem yoğunluğu yaşanabileceği uyarısında bulunarak işlemlerin son güne bırakılmamasını tavsiye ederken, son başvuru tarihinin 16 Şubat 2026 Pazartesi günü saat 22.00 olduğu açıklandı.