ANKARA (İGFA) - Yükseköğretim Kurulu (YÖK) Başkanı Prof. Dr. Erol Özvar, 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü kapsamında yaptığı açıklamada, yükseköğretimde kadınların temsiline ilişkin güncel verileri paylaştı.

Prof. Dr. Özvar, 2020 yılında yüzde 49,1 olan kadın öğrenci oranının 2025 itibarıyla yüzde 53,2'ye yükseldiğini belirtti. Kadın öğrencilerin ön lisans, lisans, yüksek lisans ve doktora düzeylerinin tamamında erkekleri geride bıraktığını ifade eden Özvar, doktora programlarında kadın oranının yüzde 51,3'e ulaşarak ilk kez yüzde 50'nin üzerine çıktığını vurguladı.

Akademik kadrolarda da artışın sürdüğünü kaydeden Prof. Dr. Özvar, 2020'de yüzde 45,3 olan kadın akademisyen oranının 2025'te yüzde 46,8'e, araştırma görevlilerinde ise yüzde 55'e ulaştığını açıkladı.

Erişilebilirlik ve kapsayıcılık vizyonu doğrultusunda 34 yaş üstü kadınlara tanınan ek kontenjan gibi uygulamalarla kadınların yükseköğretime katılımının desteklendiğini belirten Özvar, 'Bilimde güçlü Türkiye hedefimize, kadınların bilgisi, emeği ve üretimiyle kararlılıkla ilerliyoruz' dedi. Özvar, tüm kadın akademisyenlerin ve geleceğin bilim insanı kız çocuklarının 11 Şubat Uluslararası Bilimde Kadın ve Kız Çocukları Günü'nü kutladı.