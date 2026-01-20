Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi'nde bulunan Çocuk Kampüsü'nde, birbirinden renkli 8 atölye ile 5-14 yaş arası çocukların gelişimlerini desteklenirken, eğlenceli ve güvenli bir ortam sunuluyor. Kampüste ayrıca, 3 yaş altı çocuklar ve anneleri için tasarlanan 'Oyun Odası'nda, rehber öğretmen eşliğinde anne-çocuk etkileşimi güçlendiriliyor.

MERSİN (İGFA) - Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı koordinesinde hayata geçirilen Çocuk Kampüsleri'nin 3.'sü Silifke'de açıldı. Birbirinden farklı atölyelerin yer aldığı kampüste; Yaratıcı Mutfak, Tasarım ve Teknoloji, Hobi ve Resim, Dans, Doğa, Müzik ve Ritim, Masal ve Drama ile Akıl ve Zeka Oyunları olmak üzere 8 atölye ile 3 yaş altı çocuklar için anne-çocuk etkileşimini güçlendirmeyi hedefleyen 'Oyun Odası' bulunuyor.

Çocuklar atölyelerde hayal güçlerini, yeteneklerini ve sosyal becerilerini keşfederken, hem eğleniyor hem de öğreniyor. Günlük 500 çocuğa ulaşan kampüs, geniş Survivor Oyun Alanı ile onların fiziksel dayanıklılıklarını test ederken, takım çalışması ve problem çözme becerilerinin gelişmesine de katkı sunuyor. Silifke Sosyal Yaşam Merkezi Çocuk Kampüsü'ne başvurular, atolye.mersin.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştiriliyor.

Öztürk: 'Çocuklar güvenli bir ortamda, eğlenerek ve oynayarak öğreniyor'

Mersin Büyükşehir Belediyesi Kadın ve Aile Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na bağlı Aile ve Çocuk Şube Müdürü Özay Öztürk, Mersin Büyükşehir Belediyesi Sosyal Yaşam Merkezi Silifke Yerleşkesi'nde bulunan Çocuk Kampüsü'nün, farklı yaş ve ilgi alanlarına hitap eden atölyeleriyle, 4 grup halinde günde 500 çocuğa hizmet sunduğunu belirtti. Çocukların bir arada eğlenerek, oynayarak, güvenli ve teşvik edici bir ortamda değerli vakit geçirme fırsatı bulduklarını kaydeden Öztürk, 'Müzik ve Ritim Atölyesi'nde çocuklar ritim, melodi ve seslerle ilgili beceriler geliştirirken, çeşitli müzik enstrümanlarıyla tanışıyor. Dans Atölyesi, çocukların fiziksel gelişimine katkı sunarken, geleneksel halk oyunları ve dünya dansları hakkında fikir edinmelerini sağlıyor. Yaratıcı Mutfak Atölyesi'nde ise çocuklarımız, sağlıklı beslenme alışkanlıkları kazanıyor ve mutfak becerilerini geliştiriyor. Masal ve Drama Atölyesi ile dil becerilerini geliştirip hayal dünyalarını keşfederken, yaratıcı düşünme ve duygusal zekâ gelişimlerine de katkı sağlanıyor' diye konuştu.