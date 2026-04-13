Mersin Büyükşehir Belediyesi'nin bu yıl 8.'sini düzenlediği ve pek çok ülkeden sporcuların katıldığı 'Tour of Mersin Uluslararası Bisiklet Turu', 4 gün süren kıyasıya rekabetin ardından heyecanlı final etabıyla sona erdi.

MERSİN (İGFA) - Mersin'in 13 ilçesini kapsayan dev organizasyonda yaklaşık yüzlerce kilometre pedal çeviren sporcular, final etabının tamamlanmasının ardından gerçekleştirilen ödül töreni ile madalya ve kupalarına kavuştu.

Türkiye Belediyeler Birliği Başkan Vekili (TBB) Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer de törene katılarak kupa takdiminde bulundu.

5 KITA 26 ÜLKEDEN YÜZLERCE SPORCU PEDAL ÇEVİRDİ

Türkiye'nin en önemli bisiklet organizasyonları arasında gösterilen Tour of Mersin'in Cumhuriyet Meydanı'nda başlayan 124.2 kilometrelik final etabında sporcular, İsmet İnönü Bulvarı, Adnan Menderes Bulvarı, Mersin İdman Yurdu Meydanı ve Babil Kavşağı gibi önemli noktalardan geçerek Özgecan Aslan Barış Meydanı'nda turlarını tamamladı.

5 kıta 26 ülkeden, 18 takımın yarıştığı Tour of Mersin, sporcular için hem teknik hem de fiziksel açıdan zorlu bir mücadeleye sahne oldu.

Uluslararası Bisiklet Birliği (UCI) takviminde yer alan ve organizasyon başarısı bakımından üst sıralarda olan Tour of Mersin'in bu seneki etaplarında 86'sı yabancı, 34'ü Türk olmak üzere 120 sporcu kıyasıya mücadele etti.

4 gün boyunca kentin tarihi ve doğal güzellikleri arasında sporun birleştirici gücüyle dolu dolu geçen turun son gününde final etabı heyecanı bir kat daha artırdı.

Final etabında nefesler tutulurken, yarışın ardından Özgecan Aslan Barış Meydanı'nı dolduran Mersinliler, Mersin Büyükşehir Belediyesi Bandosu'nun coşkulu sesiyle keyifli anlar yaşadı.

Seçer ve beraberindeki konuklar ödül töreni öncesinde alanda yer alan üretici stantlarını gezerek yurttaşlarla sohbet etti.

Ödül törenine; TBB Başkan Vekili ve Mersin Büyükşehir Belediye Başkanı Vahap Seçer, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Mersin Milletvekili Gülcan Kış, CHP Parti Meclis Üyesi Ozan Varal, Toroslar Belediye Başkanı Abdurrahman Yıldız, Türkiye Bisiklet Federasyonu Başkanı Emin Müftüoğlu, Türkiye Bisiklet Federasyonu Asbaşkanı Metin Cengiz, siyasi parti yöneticileri, sporcular ve çok sayıda yurttaş katıldı.