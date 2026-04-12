BURSA (İGFA) - Bursa'nın Mudanya ilçesinde Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği tarafından hazırlanan ve Avrupa Birliği Sivil Düşün Programı kapsamında desteklenmeye hak kazanan SDE/GEN/0164 nolu 'Hatırlamak Haktır' projesinde ilk sergi görücüye çıktı.

Hüseyin Türker Mübadele Anı ve Kültür Evi önünde düzenlenen mübadele sergisi ile mübadele dönemine ait fotoğraflar, belgeler ve tarihi objeler ilgi gördü. Etkinlikte katılımcılara, mübadele kültürüne ait özel lezzetlerden Kuluraça Girit Çöreği, çay ve zeytin ikram edildi. Hem Mudanyalıları, hem de ilçeyi ziyaret edenleri bir araya getiren sergi, kültürel mirasın yaşatılmasına da katkı sağladı.

Mudanya Lozan Mübadilleri Derneği Başkanı Hüseyin Türker, projenin mübadele tarihinin gelecek nesillere aktarılması açısından önem taşıdığını belirtti. Bu kapsamda Mayıs ayı içerisinde Yunanistan'a gideceklerini anlatan Türker, burada Nea Moudania ile Nea Triglea'da saha çalışmaları ile topluluk buluşmaları gerçekleştireceklerini söyledi. Türker, canlı tanıkları ve hikayeleri dinleyerek yapacakları çekimleri, sosyal medya aracılığıyla genç kuşaklara aktaracaklarını kaydetti.