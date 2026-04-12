İstanbul Çekmeköy'de düzenlenen konserde şarkıcı Ege katılımcılara müzik ziyafeti yaşattı.

Nurcan KIRCALI / İSTANBUL (İGFA) - Çekmeköy'de sanatsal faaliyetlere yoğun katılım dikkat çekiyor.

Konser, söyleşi ve tiyatro gösterileri halkın yoğun ilgisi dikkat çekerken zaman zaman salonlara sığmayan vatandaşlar, konser, söyleşi ve tiyatroları ayakta izlemek zorunda kaldıkları görüntülere yansıdı.

Turgut Özal Kültür Merkezi'nde sahne alan sevilen sanatçı Ege, sahnede sergilediği performans ve hafızalara kazınan şarkılarıyla, Çekmeköy'de unutulmaz bir gece hafızalarda yer aldı.

Müzikseverlerin yoğun ilgi gösterdiği konserde, birlikte söylenen şarkılar ve coşkulu anlar renkli görüntülerin oluşmasına neden olurken geceye unutulmaz bir damga vurdu.

Sanatın ritmiyle bir araya gelinen bu özel gecede, Çekmeköy bir müzik dolu günle buluştu.