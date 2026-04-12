Ordu Büyükşehir Belediyesi, sıcak asfalt ve üstyapı çalışmalarını tamamladığı yollarda yol çizgileri ile trafik uyarı ve tanzim işaretleri uygulayarak trafik güvenliğini artırıyor. Yapılan yatırımlarla şehir merkezinde ulaşım konforunu yükselten Büyükşehir Belediyesi, Altınordu ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde de çalışmalarını tamamladı.

ORDU (İGFA) - Ordu Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Mehmet Hilmi Güler'in talimatlarıyla çalışmalarını sürdüren ekipler, Altınordu ilçesi Yıldızlı Mahallesi'nde alt ve üstyapı çalışmalarının tamamlanmasının ardından yol çizgi, trafik uyarı ve tanzim işaretlerini de tamamladı. Toplam 2,4 kilometrelik yol ağı modern ve güvenli bir yapıya kavuşturuldu.

ULUSLARARASI STANDARTLARDA UYGULAMA

Büyükşehir Belediyesi Ulaşım Daire Başkanlığı'na bağlı Ulaşım Planlama ve Trafik Hizmetleri Müdürlüğü tarafından yürütülen çalışmalar kapsamında, 2,4 kilometrelik yol ağına 64 adet trafik uyarı ve tanzim işareti yerleştirildi.

Ayrıca yol çizgilerinde uluslararası standartlara uygun, sıcağa dayanıklı ve gece sürüşlerinde yüksek görünürlük sağlayan özel boyalar kullanıldı.

Öte yandan, Fen İşleri Daire Başkanlığı tarafından altyapı ve üstyapı çalışmaları tamamlanan diğer yol ağlarında da üstyapı uygulamalarının aralıksız sürdürüleceği bildirildi.