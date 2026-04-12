Bursa Büyükşehir Belediyesi, BUSKİ ekipleriyle İznik'in Müşküle Mahallesi'nde içme suyu, kanalizasyon ve yağmur suyu hatlarını kapsayan kapsamlı altyapı çalışmalarını sürdürüyor.

BURSA (İGFA) - Bursa Büyükşehir Belediyesi iştiraki, kentin dört bir yanında altyapı yatırımlarına hız kesmeden devam ediyor.

Bu kapsamda BUSKİ ekipleri, İznik'e bağlı Müşküle Mahallesi'nde önemli bir çalışmayı hayata geçiriyor.

Yürütülen çalışmalar kapsamında bölgede; 3 bin metre yeni içme suyu hattı, bin metre kanalizasyon hattı, 800 metre yağmur suyu hattı inşa ediliyor.

Yetkililer, çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte mahallede daha sağlıklı içme suyu temini sağlanacağını, altyapı sorunlarının büyük ölçüde giderileceğini ve özellikle yağışlı dönemlerde yaşanan su baskınlarının önüne geçileceğini belirtti.

Bursa Büyükşehir Belediyesi, güçlü altyapının sağlıklı bir gelecek için temel unsur olduğuna dikkat çekerek, kentin tüm ilçelerinde benzer yatırımların süreceğini vurguladı.

Müşküle Mahallesi sakinlerinin ise yapılan hizmetlerle yaşam kalitesinin artırılması hedefleniyor.