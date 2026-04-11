İstanbul Sanayi Odası’nın (İSO) mesleki eğitime yönelik ortaya koyduğu vizyon ve bu alanda yürüttüğü çalışmalar yeni bir iş birliği ile ileri bir aşamaya taşındı. Milli Eğitim Bakanlığı (MEB), İSO ve Yıldız Teknik Üniversitesi (YTÜ) arasında imzalanan Mesleki ve Teknik Eğitim İş Birliği Protokolü ile eğitim ile üretim arasındaki entegrasyonu güçlendirecek stratejik bir adım hayata geçirildi.

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik ve İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan tarafından imzalanan ve İSO’nun 2019 yılında MEB ile başlattığı Mesleki Eğitim İş birliği yaklaşımının güçlü bir devamı niteliğinde olan protokol, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağının yetiştirilmesine katkı sağlayacak, gençlerin meslek sahibi olarak istihdama katılımını kolaylaştıracak ve kariyer yolculuklarına güçlü bir başlangıç yapmalarını destekleyecek. Eğitim, üniversite ve sanayi iş birliğinin somut bir örneği olarak hayata geçirilen bu protokolün, Türkiye’nin üretim gücünü artıran, rekabetçiliğini destekleyen ve sürdürülebilir kalkınmasına katkı sağlayan örnek bir model olması bekleniyor.

Protokol kapsamında; İSOV Dinçkök YTÜ Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde uygulanacak model ile öğrenciler hazırlık sınıfı dahil toplam dört yıllık eğitim sürecinde hem akademik hem de uygulamalı olarak güçlü bir eğitim alacak. Protokol ile kurumlar arası güçlü iş birliğiyle yalnızca bir okul modeli değil, aynı zamanda meslek liselerinden üniversitelere ve istihdama kadar uzanan bütüncül, sistemli, sürdürülebilir ve uygulama odaklı bir eğitim ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor. Güncellenen müfredat yapısı, mesleki yabancı dil odaklı eğitim, üniversite destekli ders içerikleri ve sektörle iç içe uygulamalar sayesinde öğrencilerin, sanayinin ihtiyaç duyduğu nitelikli insan kaynağı olarak yetiştirilmesi amaçlanıyor.

Çok boyutlu bir dönüşüm

Yeni model kapsamında öğrenciler, eğitim hayatlarının erken dönemlerinden itibaren gerçek üretim ortamlarıyla buluşma imkânı elde edecek. İSO üyesi firmalarda ve YTÜ Teknopark bünyesinde gerçekleştirilecek staj ve işbaşı eğitimleri sayesinde gençler, teorik bilgilerini pratiğe dönüştürme fırsatı bulacak. Bunun yanı sıra, öğretmenlerin hizmet içi ve işbaşı eğitimlerle desteklenmesi, üniversite laboratuvarlarının aktif kullanımı, sektör profesyonellerinin eğitim süreçlerine dahil edilmesi ve proje temelli üretim yaklaşımının benimsenmesi, modelin temel unsurları arasında yer alıyor. Protokol aynı zamanda mesleki eğitimin niteliğini artırmayı hedefleyen çok boyutlu bir dönüşümü de beraberinde getiriyor. Eğitim programlarının sektör ihtiyaçlarına göre güncellenmesi, öğrencilerin mesleki yabancı dil becerilerinin geliştirilmesi, yapay zeka gibi yeni nesil alanların eğitim süreçlerine entegre edilmesi ve öğrencilerin üniversite imkanlarından faydalanabilmesi, bu dönüşümün önemli bileşenlerini oluşturuyor.

İSOV Dinçkök yıldızın yıldızı olma yoluna giriyor

İmza töreninde konuşan İSO Yönetim Kurulu Başkanı Erdal Bahçıvan, eğitim alanında daha disiplinli, daha planlı ve sürdürülebilir bir yapı kurmayı hedeflediklerini belirterek "Bu doğrultuda yürüttüğümüz çalışmalar, sıradan projeler değil; geleceği şekillendirecek güçlü adımlardır. Atatürk’ün ortaya koyduğu eğitim vizyonundan ilham alarak, İstanbul’u yeniden eğitimde öncü bir merkez haline getirmeyi amaçlıyoruz. Avrupa’daki ve özellikle İtalya’daki bazı modellerin bu alanda başarılı örnekler sunduğunu düşünüyoruz. Kısa süre içinde ülkemizi daha güçlü bir noktaya taşıyacağımıza inanıyoruz. Eğitim kurumlarımızda kaliteyi artırmak ve bu yapıyı sürdürülebilir hale getirmek için önemli kararlar aldık. Bu süreçte ortaya koyduğumuz üretim ve eğitim modeli, yeni dönemin temelini oluşturmaktadır" dedi.

Bahçıvan, şöyle konuştu: "Yeni yapımızda kurumsallaşmaya büyük önem veriyoruz. Teknolojiyi etkin kullanarak eğitim sistemimizi daha ileriye taşıyacağız. Bu yalnızca yerel değil, aynı zamanda uluslararası ölçekte de değer üretecek bir model olacaktır. Birleşmiş Milletler düzeyinde dahi örnek gösterilebilecek bir eğitim yaklaşımını hayata geçirmeyi hedefliyoruz. Bunu “eğitimin 5G’si” olarak tanımlayabileceğimiz yenilikçi bir modelle gerçekleştireceğiz.

Eğitimin sorumluluğu büyüktür. Bu sorumluluğun farkında olarak kaynaklarımızı doğru ve verimli kullanmak zorundayız. İyi yetişmiş, iyi eğitim almış nesiller ülkemizin üretim gücünü artıracaktır. Bu nedenle insan kaynağımızı güçlendirmek en öncelikli hedeflerimizden biridir. Yeni dönemde daha güçlü içeriklerle ve projelerle yolumuza devam edeceğiz. Sağlık, eğitim ve toplumsal gelişim alanlarında birlikte ilerleyeceğiz. Türkiye için çalışmaya ve katkı sağlamaya devam edeceğiz. Bugünkü protokolle de İSOV Dinçkök yıldızın yıldızı olma yoluna giriyor."

Tekin: “Bahçıvan, bizimle çok çaba sarf etti"

Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin de “Mesleki ve Teknik eğitimdeki problemi ortadan kaldırmak üzere 2014 yılında Bakanlık olarak 81 ildeki tüm mesleki eğitim kurumlarını gözden geçirdik. Çünkü müfredat konusunda sektör ihtiyacını görmek lazım. MEB buna kendisi karar veremez. Bu şekilde 2014 yılından itibaren gerekli değişiklerle çok sağlıklı bir şekilde bu süreci yürüttük. Örneğin ayakkabıcılık müfredatını ayakkabı sektörü ile birlikte oluşturduk. Yani proje okullarında her alanın temsilcisi ile beraber çalıştık. Ek olarak meslek hastalıkları ve iş kazalarına karşı da çocuklarımızı sigortaladık.Kısacası, MEB olarak sahada bizimle çalışmak isteyenlerle hukuki zemin oluşturmaya çalışıyoruz.

İSO Başkanı Erdal Bahçıvan da başından beri bu konuda bizimle beraber çaba sarf etti. Burası için de çok güçlü bir model oluşturmaya çalıştık" diye konuştu.YTÜ Rektörü Prof. Dr. Eyüp Debik de şunları söyledi: "Daha önce kamu ve üniversite iş birliklerimiz oldu. Ama şimdi kamu, üniversite ve sanayi iş birliğiyle çıta daha da yükseldi. Artık memleketimizde daha lise yıllarında sanayi alanında tecrübe edinen lise mezunlarımız olacak."