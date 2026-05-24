MANİSA (İGFA) - Manisa Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Burak Deste, Kurban Bayramı vesilesiyle belediye personeliyle bir araya gelerek bayramlaştı. Ziyaret programında Genel Sekreter Deste'ye; Genel Sekreter Yardımcıları Ata Temiz, Erk Kayabaş, Pınar Mine Hacıalibeyoğlu ve Ulaş Aydın da eşlik etti.

Bayramlaşma programı, Büyükşehir Belediyesi ana hizmet binasındaki daire başkanlıkları ve idari personelin ziyaretiyle başladı.

Çalışanların bayramını kutlayan üst yönetim, ardından saha birimlerine geçti. Ziyaretler sırasıyla MASKİ Genel Müdürlüğü, Kırtık Şantiyesi, Gasilhane ve İlaçlama Birimleri ile Makine İkmal Bakım ve Onarım Dairesi Başkanlığı personeliyle devam etti. Ziyaretler sırasında çalışanlara hitap eden Genel Sekreter Burak Deste, birlik ve beraberlik mesajı vererek, 'Bayramınız kutlu olsun. Bu özel günlerin hepinize sağlık, huzur, neşe ve muhabbet getirmesini; ailenizle birlikte güzel vakit geçirmenizi diliyorum. Büyükşehir Belediye Başkanımız Besim Bey'in de sizlere çok selamı ve sevgisi var. Hepinize iyi bayramlar' ifadelerini kullandı.