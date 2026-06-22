Mersin Büyükşehir Belediyesi, 'Babalar Günü'nü bu yıl da birbirinden renkli etkinliklerle kutladı.

MERSİN (İGFA) - Tarsus Gençlik Kampı'nda Türk Müziği Orkestrası eşliğinde türkülerin ve halayların yükseldiği şenlikten Kültür Park'ta düzenlenen 'Babamla Spor Zamanı' etkinliğine; Çocuk Gelişim Merkezleri ve Çocuk Atölyelerinde gerçekleştirilen 'Babamla Döndürdüğüm En Güzel Hatıra: Topaç!' buluşmasından Panayır Kafe Amfi Tiyatro'da gerçekleştirilen Kent Orkestrası 'Babalar Günü Özel' konserine kadar gün boyu süren programlarda babalar ve çocukları unutulmaz anlar yaşadı.

Günün ilk etkinliğinde Tarsus Gençlik Kampı'nda sahne alan Büyükşehir'in Türk Müziği Orkestrası, seslendirdiği eserlerle Babalar Günü'ne şenlik havası kattı. Açık havada, doğayla iç içe gerçekleştirilen etkinlik, ağaçların gölgesinde samimi bir atmosferle farklı kuşakları aynı duyguda buluşturdu.

BABALAR GÜNÜ'NDE MÜZİK VE NEŞE GENÇLİK KAMPINI SARDI

Etkinliğe katılmak için Yeni Mahalle'den geldiğini dile getiren Şahin İlhan etkinlikte çok iyi vakit geçirdiklerini belirtti. Zor bir süreçten geçtiğini ve etkinlik sayesinde moral bulduğunu vurgulayan İlhan, 'Başkanımız Vahap Seçer'e çok teşekkür ediyorum. Bugün etkinliklerle hepimize çok güzel hissettirildi. Ben bugünü asla unutmam. Gelecek sene düzenlenirse yeniden gelirim' sözlerini kaydetti.

Etkinliklerin çok güzel geçtiğini ifade eden Yıldırım Yıldız, Babalar Günü'nü kutlayarak, 'Daha önce katıldığımız etkinlikler de vardı. Bu Babalar Günü'nde de çok güzel etkinlikler, içerikler olduğundan dolayı mutluluk ve gurur duyduk' dedi.

Kızı eşliğinde Büyükşehir'in Babalar Günü etkinliğine katılan Deniz Duman ise, 'Emeği geçen herkese çok teşekkür ediyor, Başkanımız Vahap Seçer'e selamlarımızı iletiyoruz. Kızım da çok eğlendi. Parkurlara katıldık. Her şey çok güzeldi' diye konuştu.